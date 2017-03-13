13 марта 2017

ООН: мир столкнулся с крупнейшим гуманитарным кризисом

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Мир переживает самый тяжёлый гуманитарный кризис с 1945 года. Об этом заявил заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О’Брайен.

[Стивен О’Брайен, заместитель Генерального секретаря ООН]:
«Уже в начале года мы столкнулись с крупнейшим гуманитарным кризисом с момента создания ООН. В настоящее время более 20 миллионов человек в четырёх странах недоедают и голодают. Без скоординированной международной помощи люди просто умирают от голода».

Срочная гуманитарная помощь необходима Южному Судану, Сомали, Йемену и Нигерии. Во всех этих странах не прекращаются военные конфликты.

При этом в Йемене противоборствующие стороны пообещали содействовать постоянному доступу гуманитарной помощи, однако не выполняют обязательств.

[Стивен О’Брайен, заместитель Генерального секретаря ООН]:
«В гуманитарном кризисе в Йемене виновны конфликтующие стороны. Если сейчас они не изменят своего поведения, то понесут ответственность за неизбежный голод, ненужные смерти и вызванные ими страдания».

Ситуацию в Южном Судане заместитель Генерального секретаря назвал наиболее худшей, чем когда-либо.

[Стивен О’Брайен, заместитель Генерального секретаря ООН]:
«Голод в Южном Судане создан людьми. К этому приложили руку стороны конфликта. Виновны и те, кто не вмешивается».

В Сомали складывается ситуация, подобная трагичным событиям 2011 года, когда от голода умерли 260 тысяч человек. Между тем, в ООН разработали подробный план помощи этой стране. Содействие готов оказать и новый сомалийский президент.

[Стивен О’Брайен, заместитель Генерального секретаря ООН]:
«Доступ открыт для нас. Теперь, чтобы помочь Сомали, необходимы средства международного сообщества, в том числе — донорских организаций и стран. Это спасение жизней. И нам нужны очень большие средства».

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что для предотвращения голода в африканских странах необходима международная помощь в размере пяти миллиардов 600 миллионов долларов. При этом четыре миллиарда 400 миллионов нужны до конца марта. Заместитель Генерального секретаря уверен, что при скоординированных глобальных усилиях надвигающуюся гуманитарную катастрофу можно предотвратить.

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