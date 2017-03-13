Дипломатический конфликт между Турцией и Нидерландами обостряется

[Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции]:

«Я призываю учреждения Европейского союза и международные организации защитить демократию, права человека и верховенство закона, и выступить против Нидерландов».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье заявил, что Нидерланды поступают как «банановая республика», и что на страну нужно наложить санкции.

Крупнейший для голландского правительства дипломатический конфликт разгорелся после того, как 11 марта самолёту министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу не разрешили приземлиться в Нидерландах.

Он планировал выступить на агитационном митинге в Роттердаме перед турецкой общиной города. Темой встречи был предстоящий референдум в Турции по вопросу наделения президента дополнительными полномочиями.

Голландские власти, опасаясь беспорядков, заранее предупредили турецкое правительство, чтобы оно не организовывало массовые мероприятия в Нидерландах. Главные их опасения состоят в том, что накалившийся политический кризис в Турции может перекинуться на Европу. Однако глава турецкого МИДа всё равно попытался принять участие в митинге.

В тот же день министра по делам семьи Турции не пустили на территорию турецкого консульства в Роттердаме. Позже её под эскортом выслали из страны в Германию.

Беспорядков избежать всё же не удалось. К зданию консульства в городе вышли несколько сотен сторонников Эрдогана. Как сообщается, для разгона демонстрации полиция применила водомёты.

Нидерланды временно закрыли свои консульство и посольство в Турции из соображений безопасности. Посла Нидерландов в Турции, который был в отпуске, попросили пока не возвращаться в страну.

Анкара возлагает надежды на дополнительные голоса своей европейской диаспоры в свете предстоящего референдума. В одних только Нидерландах проживает около 400 тысяч выходцев из Турции.

При этом, агитация не удалась и в нескольких других европейских странах. Начиная с 8 марта митинги с участием турецких политиков были отменены в Германии, Швеции и Австрии. Выступить Мевлюту Чавушоглу пока удалось во французском городе Мец. Митинг состоялся 12 марта.