13 марта 2017

Исландия отменяет контроль капитала

| 0
Министерство финансов Исландии объявило об отмене контроля капитала, который действовал в стране более восьми лет. Его ввели после начала мирового финансового кризиса в 2008 году.

[Бьярни Бенедиктссон, премьер-министр Исландии]:
«Со вторника мы изменим текущие правила. Контроль капитала, который действовал в последние годы, будет снят для физических лиц, компаний и пенсионных фондов. Это поворотный момент в процессе восстановления экономики, который продолжается после начала финансового кризиса 2008-2009 года».

Правительство начало постепенно отменять контроль капитала ещё в прошлом году, сняв ограничения для местных жителей.

В 2008 году потерпели крах три основные банка Исландии. Однако власти страны не начали выкупать акции финансовых учреждений или их национализировать. Они позволили банкам разориться, в результате чего крона начала стремительно обесцениваться. После этого был введён контроль за движением капитала.

Эта мера не привела к всплеску коррупции, как это было в Аргентине. Напротив, она оказалась эффективной. Отношение долга Исландии к ВВП стабильно снижается. В прошлом году темпы роста экономики составили 7,2%.

Власти Исландии также обновили условия обмена валюты и ввели особые требования резерва депозитов для новых потоков иностранной валюты в экономику страны.

Исландия отменяет контроль капиталаПрезидентом ФРГ стал бывший глава МИДаПтичий грипп вызвал нехватку яиц в Южной КорееПан Ги Мун предложил изменить конституцию Южной КореиИндекс делового оптимизма в Германии вырос до максимума с начала 2014«Оскар» 2017: кто стал победителем?Президент Макри призвал испанские компании инвестировать в АргентинуМексика пытается восполнить потери после ухода Ford MotorЕС выделил Нигеру 610 млн евро на сдерживание потока мигрантовВ США протестуют против ограничения на въезд в страну

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



 
© 2002-2016 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.