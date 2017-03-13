Исландия отменяет контроль капитала

[Бьярни Бенедиктссон, премьер-министр Исландии]:

«Со вторника мы изменим текущие правила. Контроль капитала, который действовал в последние годы, будет снят для физических лиц, компаний и пенсионных фондов. Это поворотный момент в процессе восстановления экономики, который продолжается после начала финансового кризиса 2008-2009 года».

Министерство финансов Исландии объявило об отмене контроля капитала, который действовал в стране более восьми лет. Его ввели после начала мирового финансового кризиса в 2008 году.

Правительство начало постепенно отменять контроль капитала ещё в прошлом году, сняв ограничения для местных жителей.

В 2008 году потерпели крах три основные банка Исландии. Однако власти страны не начали выкупать акции финансовых учреждений или их национализировать. Они позволили банкам разориться, в результате чего крона начала стремительно обесцениваться. После этого был введён контроль за движением капитала.

Эта мера не привела к всплеску коррупции, как это было в Аргентине. Напротив, она оказалась эффективной. Отношение долга Исландии к ВВП стабильно снижается. В прошлом году темпы роста экономики составили 7,2%.

Власти Исландии также обновили условия обмена валюты и ввели особые требования резерва депозитов для новых потоков иностранной валюты в экономику страны.