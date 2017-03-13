На Тайване построили отель с бассейном для дайвинга

[Джим Ван, директор отеля Divecube]:

«Надеюсь, в будущем все горожане смогут заниматься подводным плаванием здесь, а не ехать для этого на пляж Кентинг или на северное побережье, на острова за границей».

Здесь можно погрузиться на глубину до 21 метра и при этом не бояться акул. Это первый среди азиатских стран отель с бассейном для дайвинга. Он открылся на Тайване в городе Тайчжун.

Бассейн разделён на секции разной глубины. В самой мелкой можно погрузиться до метра 30 сантиметров. Потом идёт глубина в три, семь и одиннадцать метров. Самая глубокая секция уходит вниз на 21 метр.

Однако посещение бассейна не ограничено лишь тренировками. Здесь посетителей ждут и развлечения. Например, инсталляция затонувшего корабля или искусственные подводные пещеры.

[посетительница бассейна]:

«Инструктор обучает, а потом можно плыть к затонувшей лодке. Такое чувство, что где-то там спрятано сокровище, старые сундуки лежат и тут, и там, а на стенах висят портреты. Кажется, будто ищешь клад. Здорово».

Плавающих дайверов можно время от времени видеть через несколько окон в разных частях отеля.

По мнению специалистов, погружения в бассейн безопасны.

[Чжан Хэ Хуай, инструктор по дайвингу]:

«В море бывают волны, и может случиться что угодно. Но для дайвинга в городе мы создали более безопасную, более гигиеничную, более удобную и профессиональную среду».

В отеле также можно снять номер. Здесь останавливаются и дайверы, и обычные туристы.