Южнокорейские женщины будут жить, в среднем, до 90 лет

В Южной Корее женщины первыми станут жить, в среднем, по 90 лет. Для мужчин прогнозируют среднюю продолжительность жизни в 84 года.

К такому выводу пришли исследователи из Имперского колледжа Лондона и Всемирной организации здравоохранения. По их словам, так долго будут жить южнокорейцы, которые родятся в 2030 году. Это будет рекордным показателем среди 35 развитых стран мира.

При этом, кореянки, которым в 2030 году исполнится 65 лет, проживут, в среднем, еще 27,5 лет.

По мнению экспертов, главные факторы, которые влияют на продолжительность жизни в Южной Корее, — это хорошее питание в детстве, низкое кровяное давление, небольшое число курильщиков, доступ к услугам здравоохранения и применение новых медицинских знаний и технологий.

[Ким Чан О, эксперт в гериатрии]:

«Система здравоохранения в Южной Корее развивается очень быстро, у людей есть доступ к медицинским услугам, и этот доступ расширился. Медицинское оборудование очень усовершенствовалось».

Впрочем, эксперты отмечают, что на статистику может влиять и особая ситуация в стране.

[Ким Чан О, эксперт в гериатрии]:

«Южная Корея – это стареющее общество, рождаемость низкая. Смертность среди новорождённых влияет на показатели продолжительности жизни. Детей рождается мало, соответственно, и смертность низкая. Есть вероятность, что продолжительность жизни такая высокая частично по этой причине».

Исследования проводили среди развитых стран, таких как США, Канада, Великобритания, Германия и Австрия, и развивающихся стран, среди которых Польша, Мексика и Чехия.

Наибольший скачок показателя средней продолжительности жизни ожидается в Словении и Португалии для женщин и в Венгрии — для мужчин.

В Америке повышение будет незначительным. К 2030 году средняя продолжительность жизни среди женщин составит 83 года и среди мужчин — 79,5 лет.