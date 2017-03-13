Выставка экспериментальных кукол прошла в Москве

[Александра Худякова, куратор выставки]:

«В отличии от скульптуры, которая изображает кого-то, кукла является этим кто-то, то есть этим существом».

Пронзительный взгляд, непринуждённая поза уверенной в себе женщины. А на этом лице – неподдельная грусть. Выставка авторской куклы в одной из московских галерей познакомила посетителей с уникальными творениями российских мастеров. Они экспериментальные и создавались специально для этой экспозиции.

По просьбе организаторов выставки авторы отразили в куклах свои самые смелые идеи. Но для них это было несложно.

[Александра Худякова, куратор выставки]:

«Так как мы профессионалы – мы зарабатываем этим делом на хлеб, понятно, что мы делаем это для зрителя. Но абсолютно точно – вам скажут все художники — прежде всего, это своя игра. Мы играем в куклы сами по себе».

У каждой куклы – индивидуальный характер и настроение, каждая живёт своей независимой жизнью. И всё это рождается в процессе создания игрушки.

[Анастасия Яновская, кукольный дизайнер]:

«Я люблю всех кукол, и больше всего я их люблю в процессе, то есть, когда они рождаются. У меня с ними какие-то разговоры возникают, взаимоотношения. Мы смотрим друг на друга. А когда они уже закончены, то я совершенно легко их отпускаю».

Экспонаты этой выставки не были выставлены на продажу. Обычно авторские куклы продаются по цене от 500 до 2000 долларов. Самые уникальные могут стоить до 80 тысяч долларов США.