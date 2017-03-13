13 марта 2017

Похищенная скрипка Страдивари возвращается на сцену

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После тщательной реставрации, которая продолжалась более года, скрипка Страдивари снова возвращается на большую сцену.

[Мира Ван, скрипачка]:
«Это как найти спящую красавицу».

Этот инструмент принадлежал известному американскому скрипачу польского происхождения Роману Тотенбергу. В 1980 году её украли прямо из рабочего кабинета музыканта в школе имени Лонжи в Кембридже.

Найти и вернуть инструмент уже наследникам Тотенберга удалось только в 2015. Сам музыкант умер за три года до этого в возрасте 102 лет.

Предполагается, что похитил инструмент скрипач Филип Джонсон. Он прятал скрипку в подвале.

[Мира Ван, скрипачка]:
«Этот как будто кто-то взял вашу руку просто для развлечения и не вернул».

После смерти Джонсона его жена решила оценить инструмент. Тогда-то и стало понятно, что это похищенная скрипка Страдивари, которую создали в 1734 году.

[Бруно Прайс, Rare Violins of New York]:
«Мы обнаружили, что со скрипкой обращались плохо. Мужчина сам её клеил. На ней нашли следы суперклея».

Мира Ван – бывшая ученица Романа Тотенберга, которая эмигрировала в США из Китая 30 лет назад. Она сыграет на обновлённой скрипке на частном концерте в Нью-Йорке.

[Мира Ван, скрипачка]:
«Она почти в идеальном состоянии. Выглядит как новая, но на самом деле ей более 300 лет».

В настоящее время в мире есть около 550 скрипок, созданных великим мастером Страдивари.

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