Похищенная скрипка Страдивари возвращается на сцену

[Мира Ван, скрипачка]:

«Это как найти спящую красавицу».

После тщательной реставрации, которая продолжалась более года, скрипка Страдивари снова возвращается на большую сцену.

Этот инструмент принадлежал известному американскому скрипачу польского происхождения Роману Тотенбергу. В 1980 году её украли прямо из рабочего кабинета музыканта в школе имени Лонжи в Кембридже.

Найти и вернуть инструмент уже наследникам Тотенберга удалось только в 2015. Сам музыкант умер за три года до этого в возрасте 102 лет.

Предполагается, что похитил инструмент скрипач Филип Джонсон. Он прятал скрипку в подвале.

[Мира Ван, скрипачка]:

«Этот как будто кто-то взял вашу руку просто для развлечения и не вернул».

После смерти Джонсона его жена решила оценить инструмент. Тогда-то и стало понятно, что это похищенная скрипка Страдивари, которую создали в 1734 году.

[Бруно Прайс, Rare Violins of New York]:

«Мы обнаружили, что со скрипкой обращались плохо. Мужчина сам её клеил. На ней нашли следы суперклея».

Мира Ван – бывшая ученица Романа Тотенберга, которая эмигрировала в США из Китая 30 лет назад. Она сыграет на обновлённой скрипке на частном концерте в Нью-Йорке.

[Мира Ван, скрипачка]:«Она почти в идеальном состоянии. Выглядит как новая, но на самом деле ей более 300 лет».

В настоящее время в мире есть около 550 скрипок, созданных великим мастером Страдивари.