13 марта 2017

Концерт Shen Yun в Лас-Вегасе вызвал волну восхищения

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10 марта знаменитый коллектив классического китайского танца Shen Yun выступил в Лас-Вегасе.

Кэрол Хартман почти 40 лет управляет риэлторской компанией. Она посмотрела очень много представлений в Лас-Вегасе. Но говорит, что шоу Shen Yun – очень особенное.

«Из того, что я видела в Лас-Вегасе, хореография (Shen Yun) – одна из лучших. Краски, энергетика, танцоры – таких вещей просто нигде больше не увидишь. Это шоу поистине самое зрелищное!»

Она добавляет: Shen Yun наполнил её энергией и очень взволновал.

«Мне показалось, что я и сама смогу выполнять прыжки и сальто назад. Я ростом 1 м 83 см, так что вряд ли я так смогу, но я почувствовала энергию – захотелось встать и двигаться, танцевать и делать сальто, двигать руками. Казалось, что получится. Ощущения были просто потрясающие».

Она также говорит: живой оркестр Shen Yun – большая редкость в наши дни.

«Я очень рада видеть живой оркестр. К сожалению, музыка сейчас как будто отмирает. Это печально. Ведь живой оркестр такого уровня – это что-то действительно неземное! Каждый участник представления выкладывался на 100% весь вечер. Просто великолепное представление!»

Следующее представление Shen Yun состоится в городе Финикс штата Аризона 14 марта.

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