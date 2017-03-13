Концерт Shen Yun в Лас-Вегасе вызвал волну восхищения

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10 марта знаменитый коллектив классического китайского танца Shen Yun выступил в Лас-Вегасе.
Кэрол Хартман почти 40 лет управляет риэлторской компанией. Она посмотрела очень много представлений в Лас-Вегасе. Но говорит, что шоу Shen Yun – очень особенное.
Она добавляет: Shen Yun наполнил её энергией и очень взволновал.
Она также говорит: живой оркестр Shen Yun – большая редкость в наши дни.
Следующее представление Shen Yun состоится в городе Финикс штата Аризона 14 марта.