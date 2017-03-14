Конкурсы певчих птиц – популярное увлечение в Индонезии

Более 1700 пернатых различных видов и окраски участвуют в соревнованиях певчих птиц в Джакарте. Состязания разделены на 29 этапов и шесть категорий.

Владельцы птиц-чемпионов получат денежную награду. Такие соревнования становятся в Индонезии всё популярнее. Они также призваны поощрять разведение певчих пичужек в неволе вместо того, чтобы отлавливать их. За это выступают и защитники природы, поскольку некоторым видам пернатых угрожает исчезновение.

[Ферри Хасудунган, сотрудник организации Bird Indonesia]:

«Некоторым нравится держать птиц в клетках из-за сложившейся традиции. У нас нет права запретить это, но мы предлагаем им разводить птиц, чтобы на них меньше охотились».

Во время соревнований владельцы птиц также могут пообщаться и больше узнать о том, чем лучше кормить своих питомцев, как их лечить. Многие нанимают специалистов, которые готовят голосистых птичек к соревнованиям.

[Джати Нендра, тренер певчих птиц]:

«Мы должны знать характер птицы, как о ней заботиться, чем кормить. Тренер должен внимательно отнестись ко всему этому, чтобы птицы пели хорошо».

Большинство участников этого конкурса взяты из дикой природы. Но на птичьих рынках и аукционах в Индонезии появляется всё больше птиц, выведенных в неволе. Молодая пичужка стоит не меньше 380 долларов, обученные – дороже. За птиц-чемпионов просят от 20 до 70 тысяч долларов.