Северная Корея бойкотировала заседание ООН по правам человека

13 марта Совет ООН по правам человека провёл двухчасовую сессию по вопросу преступлений против человечности в Северной Корее. Представители Пхеньяна заседание бойкотировали.

Открыл встречу в Женеве специальный докладчик по правам человека в КНДР Томас Охеа Кинтана. Он сказал, что растущая напряжённость на Корейском полуострове закрывает возможности для диалога с изолированными властями в Пхеньяне.

[Томас Охеа Кинтана, спецдокладчик ООН по правам человека в КНДР]:

«Я обеспокоен обострением ситуации на Корейском полуострове с тех пор, как в январе 2016 года КНДР возобновила ядерные испытания и запуски баллистических ракет. Последний запуск был произведён на прошлой неделе, когда снаряды упали в Японское море».

Участники встречи призвали привлечь к суду всех виновников преступлений против человечности. Эти преступления были детально описаны в докладе ООН 2014 года. Так, в документе указывалось, что в стране существуют лагеря для политических заключённых, и что там людей морят голодом и казнят без суда.

По мнению экспертов, для расследования преступлений в Северной Кореи необходимо создать специальный трибунал.

[Сара Хуссейн, член Совета ООН по правам человека]:

«Нужно заложить основу для будущих судебных разбирательств уголовных дел».

Несмотря на новые санкции, за прошедший год КНДР провела два ядерных испытания и запустила несколько баллистических ракет.

[Уильям Мозджирс, глава делегации США]:

«КНДР будут оценивать не по её словам, а по её действиям, которые она будет предпринимать, чтобы выполнить свои обязательства».

Предполагается, что в четырёх известных политических лагерях КНДР содержится от 80 до 120 тысяч заключённых.