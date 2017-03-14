Чилийцев снова эвакуируют из-за пожара

Сотни гектаров выгоревшей земли, тысячи эвакуированных местных жителей. Такова картина на центральном побережье Чили.

Пожар начался в воскресенье в регионе Винья-дель-Мар. Огонь охватил 400 гектаров леса и пастбищ. Сгорело также 16 жилых домов. При этом о погибших либо пострадавших не сообщается. Свои дома пришлось покинуть 6 тысячам местных жителей.

Огонь пытаются обуздать и с земли, и с воздуха. Задействовано 13 самолётов, 37 водовозов. Участвуют 150 бригад службы лесного хозяйства, 300 пожарных и более 200 полицейских.

К специалистам активно присоединяются и местные жители, которые отказались эвакуироваться. Общими усилиями удалось достичь некоторого прогресса.

[местный житель]:

«По крайней мере, мы немного его укротили, и огонь распространяется уже не так интенсивно». [местная жительница]:

«Все друг друга поддерживают, все выходят. Даже я вышла с мотыгой, пытаясь тоже поучаствовать в борьбе с огнём».

Полицейские также пытаются помочь пострадавшим от пожара семьям.

[полицейский]:

«Вчера здесь работали более 100 офицеров полиции. Они поддержали местные семьи и успокоили местных жителей».

Напомним, в январе этого года Чили, включая и регион Винья-дель-Мар, уже пострадала от сильнейших лесных пожаров в современной истории страны. Тогда погибло 11 человек, сгорело 1,5 тысячи домов и было уничтожено более 500 тысяч гектаров леса.