Intel купит израильского разработчика беспилотных технологий Mobileye

Благодаря этой покупке Intel надеется стать лидером среди поставщиков технологий для рынка автомобилей с полной и частичной системой автономного управления. В настоящее время эта отрасль быстро развивается.
Сделка оценивается в 15 миллиардов 300 миллионов долларов. В эту сумму включена задолженность компании. Таким образом каждая акция будет куплена за 63 доллара 54 цента.
[Израиль Фишер, корреспондент газеты Marker Daily]:
«Это вотум доверия израильской технической индустрии. На сегодняшний день сделка на сумму 15 миллиардов долларов — крупнейшая для израильской технологической индустрии».
В прошлом году американская корпорация заключила сделку с BMW и Mobileye. Компании начали совместную разработку автономной системы вождения, которая позволит уже к 2021 году выпускать полностью самоуправляемые машины.
Однако, по мнению экспертов, приобретение Mobileye выводит Intel на новый уровень.
[Израиль Фишер, корреспондент газеты Marker Daily]:
«Сейчас она покупает Mobileye, по-настоящему входит в эту отрасль, чтобы конкурировать с такими компаниями, как Google и Uber, и такими гигантами автомобильной промышленности, как General Motors, Ford и Volvo».
Компании Mobileye принадлежит 70% мирового рынка разработки систем помощи водителю и предотвращения ДТП.
Intel ожидает, что покупка израильской компании будет полностью завершена через девять месяцев.