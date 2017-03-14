Intel купит израильского разработчика беспилотных технологий Mobileye

Американская корпорация Intel купит израильскую компанию Mobileye – разработчика интеллектуальной системы, которая помогает водителю избежать аварии.

Благодаря этой покупке Intel надеется стать лидером среди поставщиков технологий для рынка автомобилей с полной и частичной системой автономного управления. В настоящее время эта отрасль быстро развивается.

Сделка оценивается в 15 миллиардов 300 миллионов долларов. В эту сумму включена задолженность компании. Таким образом каждая акция будет куплена за 63 доллара 54 цента.

[Израиль Фишер, корреспондент газеты Marker Daily]:

«Это вотум доверия израильской технической индустрии. На сегодняшний день сделка на сумму 15 миллиардов долларов — крупнейшая для израильской технологической индустрии».

В прошлом году американская корпорация заключила сделку с BMW и Mobileye. Компании начали совместную разработку автономной системы вождения, которая позволит уже к 2021 году выпускать полностью самоуправляемые машины.

Однако, по мнению экспертов, приобретение Mobileye выводит Intel на новый уровень.

[Израиль Фишер, корреспондент газеты Marker Daily]:

«Сейчас она покупает Mobileye, по-настоящему входит в эту отрасль, чтобы конкурировать с такими компаниями, как Google и Uber, и такими гигантами автомобильной промышленности, как General Motors, Ford и Volvo».

Компании Mobileye принадлежит 70% мирового рынка разработки систем помощи водителю и предотвращения ДТП.

Intel ожидает, что покупка израильской компании будет полностью завершена через девять месяцев.