Трамп подписал указ о реорганизации работы правительства

[Дональд Трамп, президент США]:
«Этот указ – ещё один важный шаг в сторону того, чтобы сделать федеральное правительство рациональным, эффективным и ответственным перед людьми. Сегодня мы начинаем процесс длительной реорганизации наших федеральных департаментов и агентств».
По словам Дональда Трампа, миллиарды долларов тратят впустую на деятельность, которая не приносит результатов. Он отмечает, что служба управления и бюджета США будет наблюдать за оценкой работы правительства и разработает план реорганизации и укрепления.
[Дональд Трамп, президент США]:
«Этот указ подразумевает дополнительную проверку каждого исполнительного департамента и агентства, чтобы понять, где средства тратятся впустую, как улучшить услуги, и действительно ли все программы приносят пользу американцам».
Новый указ Дональд Трамп подписал в Овальном кабинете в окружении членов правительства. Перед этим он провёл первую встречу со своим Кабинетом.