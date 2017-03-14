Трамп подписал указ о реорганизации работы правительства

[Дональд Трамп, президент США]:

«Этот указ – ещё один важный шаг в сторону того, чтобы сделать федеральное правительство рациональным, эффективным и ответственным перед людьми. Сегодня мы начинаем процесс длительной реорганизации наших федеральных департаментов и агентств».

Президент США Дональд Трамп 13 марта подписал новый указ. Согласно документу, его Кабинет должен потуже затянуть пояса в отношении расходов федерального бюджета, пополняемого долларами американских налогоплательщиков. Как сообщили в Белом доме, указ называется «Всеобъемлющий план реорганизации исполнительной власти».

По словам Дональда Трампа, миллиарды долларов тратят впустую на деятельность, которая не приносит результатов. Он отмечает, что служба управления и бюджета США будет наблюдать за оценкой работы правительства и разработает план реорганизации и укрепления.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Этот указ подразумевает дополнительную проверку каждого исполнительного департамента и агентства, чтобы понять, где средства тратятся впустую, как улучшить услуги, и действительно ли все программы приносят пользу американцам».

Новый указ Дональд Трамп подписал в Овальном кабинете в окружении членов правительства. Перед этим он провёл первую встречу со своим Кабинетом.