Кости мамонта больше расскажут о жизни первобытных людей

В этой мастерской в мексиканском городе Тультепек идёт кропотливая работа. Археологи тщательно и осторожно обрабатывают останки мамонта, чтобы сохранить их для истории. Животное жило 14 тысяч лет назад.

Кости обнаружили в Тультепеке ещё в прошлом году. Они были отделены друг от друга и находились в разных местах. По мнению учёных, это обстоятельство может пролить больше света на жизнь первобытных людей.

[Луис Кордоба, археолог]:

«Мы видим, что кости перепутаны, они были расположены не в анатомическом порядке. Изучая их, мы пришли к выводу, что кости были отрезаны охотниками».

Специалисты говорят, что останки этого мамонта – одна из важнейших археологических находок в стране.

[Луис Кордоба, археолог]:

«Открытие в Тультепеке важно тем, что косвенно подтверждает присутствие здесь людей 40 тысяч лет назад».

Тультепек находится в довольно засушливой местности. Однако, как считают учёные, в доисторические времена здесь был более влажный климат — растительность развивалась буйно.

Археологи выяснили, что найденный мамонт прожил примерно 25 лет. Его длина была пять метров, высота — три с половиной. Весил гигант пять тонн.

Учёные надеются, что все кости мамонта хорошо сохранились.

[Фелипе Муньос, помощник археолога]:

«Мы говорим об очень длительном периоде времени. Это значит, что кости становятся очень хрупкими».

Когда останки мамонта будут полностью обработаны, археологи планируют собрать из них скелет животного. Он станет музейным экспонатом.

Большинство мамонтов вымерло десять тысяч лет назад – в конце последней ледниковой эпохи.