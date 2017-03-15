Кандидата в президенты Франции обвинили в растрате

Во Франции во вторник началось официальное расследование в отношении кандидата в президенты Франсуа Фийона. Прокуратура обвиняет его в растрате государственных средств, в том числе – на фиктивные зарплаты членам своей семьи.

Скандал разразился в конце января после публикации в сатирическом еженедельнике Le Canard Enchaine («Канар аншене»). В ней утверждалось, что Фийон выплатил из государственных фондов свой жене Пенелопе сотни тысяч евро за работу, которой она, возможно, не делала. Пенелопа Фийон в течение нескольких лет числись помощником в парламентском аппарате своего мужа.

Теперь же 63-летнему кандидату в президенты предъявили официальные обвинения в растрате госсредств, в соучастии в их незаконном присвоении, а также – в незадекларированных доходах. Согласно французскому законодательству, расследование начинается только при наличии весомых и убедительных доказательств.

Между тем, расследование в отношение Фийона не лишает его права продолжать избирательную кампанию. Сам политик все обвинения отвергает и не намерен снимать свою кандидатуру на пост президента. Для участия в предвыборной гонке его выдвинула правоцентристская партия Республиканцев.

До скандала Фийона считали наиболее вероятным победителем на выборах. Теперь же он занимает третье место после лидера политической партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен и главы внепартийного движения «На марше» Эмманюэля Макрона.

Выборы президента во Франции пройдут в два тура. Первый намечен на 23 апреля, второй – на 7 мая.