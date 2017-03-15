Жертвами землетрясения в Мьянме стали два человека

Подземные толчки сотрясли пригороды Янгона в ночь на вторник. Их сила составила 5,1 балла. Повреждены пагоды и монастыри. Рухнуло много двухэтажных жилых домов.
[пострадавшая]:
«Когда всё это происходило, я услышала сзади себя крики о помощи. Это была моя мать. Я тоже начала громко звать помощь. Свет погас, была кромешная тьма. Из-под завалов здания нас вытащили соседи».
После основных толчков последовала серия афтершоков.
На месте работают спасатели.
[спасатель]:
«Думаю, здесь до сих пор опасно. Главное, чтобы не начался пожар. Это было бы очень опасно, потому что его будет сложно сдержать».
[пострадавшая]:
«Землетрясение было достаточно сильным. Мне и сейчас страшно, если слышу ревущий звук – кажется, что снова землетрясение».
По данным Геологической службы США, эпицентр залегал на глубине 10 километров в 70 километрах северо-западнее Янгона. В самой бывшей столице Мьянмы сильных повреждений не зафиксировано.