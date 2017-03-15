Жертвами землетрясения в Мьянме стали два человека

В результате землетрясения в Мьянме два человека погибли, около 30 пострадали.

Подземные толчки сотрясли пригороды Янгона в ночь на вторник. Их сила составила 5,1 балла. Повреждены пагоды и монастыри. Рухнуло много двухэтажных жилых домов.

[пострадавшая]: «Когда всё это происходило, я услышала сзади себя крики о помощи. Это была моя мать. Я тоже начала громко звать помощь. Свет погас, была кромешная тьма. Из-под завалов здания нас вытащили соседи».

После основных толчков последовала серия афтершоков.

На месте работают спасатели.

[спасатель]:

«Думаю, здесь до сих пор опасно. Главное, чтобы не начался пожар. Это было бы очень опасно, потому что его будет сложно сдержать».

[пострадавшая]:

«Землетрясение было достаточно сильным. Мне и сейчас страшно, если слышу ревущий звук – кажется, что снова землетрясение».