15 марта 2017

Жертвами землетрясения в Мьянме стали два человека

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В результате землетрясения в Мьянме два человека погибли, около 30 пострадали.

Подземные толчки сотрясли пригороды Янгона в ночь на вторник. Их сила составила 5,1 балла. Повреждены пагоды и монастыри. Рухнуло много двухэтажных жилых домов.

[пострадавшая]:
«Когда всё это происходило, я услышала сзади себя крики о помощи. Это была моя мать. Я тоже начала громко звать помощь. Свет погас, была кромешная тьма. Из-под завалов здания нас вытащили соседи».

После основных толчков последовала серия афтершоков.

На месте работают спасатели.

[спасатель]:
«Думаю, здесь до сих пор опасно. Главное, чтобы не начался пожар. Это было бы очень опасно, потому что его будет сложно сдержать».

[пострадавшая]:
«Землетрясение было достаточно сильным. Мне и сейчас страшно, если слышу ревущий звук – кажется, что снова землетрясение».

По данным Геологической службы США, эпицентр залегал на глубине 10 километров в 70 километрах северо-западнее Янгона. В самой бывшей столице Мьянмы сильных повреждений не зафиксировано.

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