В Польше сделали бытовой фильтр для дымоходов

[Роберт Кубица, учёный]:
«Ионизированные частицы оседают на внутренней части корпуса, откуда их собирает автоматическая система удаления пепла».
Пользователям фильтра остаётся только раз в месяц выбрасывать отходы, которые скапливаются в специальном металлическом ящике.
В некоторых регионах Польши до сих пор отапливаются углём и дровами, поскольку газ проведён не везде. К тому же менять системы отопления в доме дорого, и люди продолжают пользоваться прежними.
[Роберт Кубица, учёный]:
«Электронные фильтрующие устройства позволят людям и дальше эксплуатировать дешёвые источники тепла – уголь, дрова или прессованные опилки. Вот в чём большая польза».
В настоящее время учёные испытывают своё изобретение. По их словам, такой фильтр очищает дым от вредных веществ на 60–90%. Подобные системы используют в тяжёлой промышленности. Однако они в четыре раза дороже бытового фильтра, созданного польскими инженерами.
Несколько сотен новых систем установят в городах Силезского воеводства в конце этого года. Пилотную программу университета поддерживают местные власти.