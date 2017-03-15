В Польше сделали бытовой фильтр для дымоходов

[Роберт Кубица, учёный]:

«Ионизированные частицы оседают на внутренней части корпуса, откуда их собирает автоматическая система удаления пепла».

Учёные Силезского технического университета в польском городе Гливице разработали систему для очистки дыма от вредных веществ. Такой фильтр можно установить на дымоход в любом здании, которое отапливают углём или дровами. Система не даёт попасть в атмосферу твёрдым частицам, образующимся при сгорании топлива.

Пользователям фильтра остаётся только раз в месяц выбрасывать отходы, которые скапливаются в специальном металлическом ящике.

В некоторых регионах Польши до сих пор отапливаются углём и дровами, поскольку газ проведён не везде. К тому же менять системы отопления в доме дорого, и люди продолжают пользоваться прежними.

[Роберт Кубица, учёный]:

«Электронные фильтрующие устройства позволят людям и дальше эксплуатировать дешёвые источники тепла – уголь, дрова или прессованные опилки. Вот в чём большая польза».

В настоящее время учёные испытывают своё изобретение. По их словам, такой фильтр очищает дым от вредных веществ на 60–90%. Подобные системы используют в тяжёлой промышленности. Однако они в четыре раза дороже бытового фильтра, созданного польскими инженерами.

Несколько сотен новых систем установят в городах Силезского воеводства в конце этого года. Пилотную программу университета поддерживают местные власти.