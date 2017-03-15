Коал спасают от жажды при помощи поилок на деревьях

Австралийский фермер Роберт Френд из города Ганнеда надеется спасти символ Австралии, коалу, от гибели от жажды.

Эти сумчатые получают влагу из листьев эвкалипта.

В 2009 году город Ганнеда, самопровозглашённая «коаловая» столица мира, лишился четвёртой части популяции коал. Причина их гибели – нехватка воды, потеря мест обитания и болезни, которые были вызваны обезвоживанием. С тех пор численность коал постоянно сокращалась.

Роберт обратил на это внимание в конце 2015 года и сразу начал искать решение. Он разработал специальные поилки для коал. Они состоят из 20-литрового баллона и емкости с защитным покрытием из марли, чтобы в воду не попадали ящерицы и насекомые. Возле поилок также закрепляются камеры видеонаблюдения.

Фермер говорит, сначала не ожидал, что коалы будут пить воду.

[Роберт Френд, фермер]:

«Я всегда думал, что коалы получают влагу из листьев. Они живут здесь с 70-х годов прошлого столетия без воды».

Феномен заинтересовал исследователей из Университета Сиднея. Они пришли к выводу, что коалы пользуются поилками даже в холодное время года. По мнению учёных, предположительная причина происходящего – изменение климата.

[Валентина Мелла, исследователь из Университета Сиднея]:

«Для меня самое важное — показать, что изменение климата оказывает влияние. Мы говорим о символе Австралии, коале, и мы не хотим этот символ потерять».

Теперь Роберт начал сотрудничать с исследователями из Университета. Они вместе придумали более удобный дизайн поилок, а также намерены снабдить такими устройствами и других фермеров в штате Новый Южный Уэльс.