15 марта 2017

Коал спасают от жажды при помощи поилок на деревьях

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Австралийский фермер Роберт Френд из города Ганнеда надеется спасти символ Австралии, коалу, от гибели от жажды.

Эти сумчатые получают влагу из листьев эвкалипта.

В 2009 году город Ганнеда, самопровозглашённая «коаловая» столица мира, лишился четвёртой части популяции коал. Причина их гибели – нехватка воды, потеря мест обитания и болезни, которые были вызваны обезвоживанием. С тех пор численность коал постоянно сокращалась.

Роберт обратил на это внимание в конце 2015 года и сразу начал искать решение. Он разработал специальные поилки для коал. Они состоят из 20-литрового баллона и емкости с защитным покрытием из марли, чтобы в воду не попадали ящерицы и насекомые. Возле поилок также закрепляются камеры видеонаблюдения.

Фермер говорит, сначала не ожидал, что коалы будут пить воду.

[Роберт Френд, фермер]:
«Я всегда думал, что коалы получают влагу из листьев. Они живут здесь с 70-х годов прошлого столетия без воды».

Феномен заинтересовал исследователей из Университета Сиднея. Они пришли к выводу, что коалы пользуются поилками даже в холодное время года. По мнению учёных, предположительная причина происходящего – изменение климата.

[Валентина Мелла, исследователь из Университета Сиднея]:
«Для меня самое важное — показать, что изменение климата оказывает влияние. Мы говорим о символе Австралии, коале, и мы не хотим этот символ потерять».

Теперь Роберт начал сотрудничать с исследователями из Университета. Они вместе придумали более удобный дизайн поилок, а также намерены снабдить такими устройствами и других фермеров в штате Новый Южный Уэльс.

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