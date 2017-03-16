16 марта 2017

Кризис в Греции усугубляется: страдают дети

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На фоне того, как экономический кризис в Греции усугубляется, в этом детском доме в Афинах с каждым днём всё больше постояльцев. Теперь сюда нередко привозят не сирот, а детей, чьи родители лишились средств к существованию.

[Иро Зерваки, директор детского дома в Афинах]:
«Это матери-одиночки, которые работают посменно и у которых нет родственников, которые бы могли помочь. Это родители, которые одновременно потеряли работу и теперь не знают, как будут жить».

По данным ООН, четверть трудоспособного населения Греции не работает, и тысячи детей живут в бедности.

Этот детский дом был основан сто лет назад для сирот, оставшихся после войны. Теперь всё больше родителей обращаются сюда за помощью. В течение недели они не могут прокормить своих детей, поэтому забирают их только на выходные. Некоторых детей просто приводят сюда каждый день как в детский садик.

[Иро Зерваки, директор детского дома в Афинах]:
«Через какое-то время, через несколько месяцев они начинают очень скучать по семье. Были случаи, когда дети пытались убежать к маме».

Сотрудница детского дома говорит, что детям здесь от двух до пяти лет, и они все очень ждут выходных. Но им ещё сложно посчитать, сколько дней осталось до заветной встречи с родителями.

[Антула Зармакупи, работница детского дома]:
«Каждый день они меня спрашивают: «Сегодня уже пятница?»»

Впрочем, для некоторых детей и выходные не в радость, поскольку их родители бездомные. Встречи происходят только во время редких и коротких визитов.

У самого детского дома финансовое положение тоже плачевное. Госдотации урезали, денег хватает на выплату зарплат только половине работников. Нехватку восполняют за счёт пожертвований на еду и одежду. Директор учреждения отмечает, что у неё даже нет уверенности в том, будет ли зарплата для сотрудников в следующем месяце.

Здесь постоянно проживает 25 детей. Ещё около 40 — в очереди на поступление.

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