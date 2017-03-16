На выборах в Нидерландах победила партия премьера

[Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов]:

«Думаю, это означает, что Нидерланды, народ отреагировали на два послания. Первое: экспериментировать не нужно, и второе: мы должны продолжать нашу политику, чтобы делать экономику страны сильной».

Правоцентристская партия нидерландского премьер-министра Марка Рютте в ходе выборов 15 марта одержала абсолютную победу над антиисламской и антиевропейской Партией свободы Герта Вилдерса. Данные экзитполов стали облегчением для других проевропейских правительств ЕС, которые также ощущают давление со стороны националистических организаций.

Как ожидается, Народная партия за свободу и демократию Рютте получит 31 из 150 мест в парламенте. Это на 10 кресел меньше, чем после голосования 2012 года, однако намного больше, чем получит Вилдерс и две другие партии. У них, как предполагается, будет по 19 мест в законодательном органе.

При этом, Партия свободы Вилдерса своё присутствие в парламенте, наоборот, увеличит на 4-5 кресел.

[Герт Вилдерс, лидер Партии свободы]:

«Я очень хочу бороться за победу. Мы в числе победителей на этих выборах, но я хотел бы, чтобы наша партия была крупнейшей. К сожалению, мы этого не добились».

Явка на выборах превысила 80% и стала самой высокой за последние 30 лет. Ещё до выборов аналитики отмечали, что голосование станет своего рода проверкой для всей Европы, где растёт поддержка популистских и радикальных партий. Особенно на фоне предстоящих президентских выборов во Франции и парламентских — в Германии.

Официальные результаты выборов Избирательная комиссия должна объявить только на следующей неделе.

После этого партии-победители должны сформировать коалицию. Марк Рютте имеет все шансы остаться на должности премьера.