Женщины-мэры решают проблемы изменения климата

Женщины-мэры из разных стран мира собрались в Нью-Йорке на конференции Women4Climate. Инициатива принадлежит мэру Парижа Анн Идальго. Цель мероприятия – объединить влиятельных женщин для решения проблем изменения климата и загрязнения окружающей среды.

Идальго активно пытается изменить ситуацию в Париже, на который часто опускается смог. В частности, она неоднократно вводила ограничения на движение транспорта.

[Анн Идальго, мэр Парижа]:

«Вся моя команда вдохновляет меня на то, чтобы найти действенный способ защиты окружающей среды, потому что её загрязнение вредит людям».

Более половины населения мира – это женщины и девочки. Поэтому мэр Парижа верит в свою идею Women4Climate.

[Патрисия де Лилль, мэр Кейптауна]:

«Думаю, предложение Анн Идальго объединить женщин для борьбы с изменением климата появилась как раз вовремя. Она привлечёт внимание к людям, которые больше всего страдают из-за изменения климата. Это женщины. Кроме того, они составляют более 50% населения мира».

Участники конференции также призвали президента США Дональда Трампа сделать больше для выполнения условий соглашения по климату, принятого на конференции в Париже в декабре 2015 года.

[Элен Фернандес, мэр Каракаса]:

«Мы, женщины, живём в очень ответственное время. В стране, где президент диктует свою волю, женщины находятся на передовой в деле защиты прав человека, в том числе – окружающей среды».

Участники конференции Women4Climate хотят привлечь внимание к проблемам городских женщин, вызванным загрязнением окружающей среды. Они также будут искать пути выполнения Парижского соглашения по климату. Оно предусматривает сокращение парниковых выбросов в атмосферу, чтобы сдержать повышение средней глобальной температуры в пределах 2 градусов по Цельсию по сравнению с уровнем доиндустриальной эпохи.