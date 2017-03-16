16 марта 2017

550 тысяч перуанцев эвакуировались из-за непрекращающихся наводнений

| 0
Регион Ламбаеке на северо-западе Перу. Военные эвакуируют очередную группу людей из-за нашествия «большой воды».

Эвакуированных власти размещают во временных убежищах. Но некоторые общины помощи так и не дождались.

[житель Ламбаеке]:
«Никто нам не помогает. Полагаемся на божью волю».

Непогода не оставляет перуанцев в покое уже долгое время. Худшая за десятилетия засуха сменилась проливными дождями, которые идут по много часов.

Режим ЧП из-за наводнений власти страны ввели в трёх регионах ещё в феврале – после того, как бедствие разрушило почти пять тысяч домов. Чрезвычайное положение продлится два месяца – столько же, сколько, согласно прогнозам, будут идти ливни.

В целом в 24 регионах страны бедствие уже унесло жизни 48 человек, 144 получили телесные повреждения. Около 550 тысяч перуанцев были вынуждены покинуть свои дома.

Тысячи человек остаются отрезанными от систем водоснабжения, что может вызвать распространение инфекций, таких как лихорадка денге. Многие домохозяйства остались также без света, особенно в сельской местности. В столице региона Ламбаеке городе Чиклайо закрыты школы. Некоторые дороги перекрыты из-за того, что власти опасаются обрушения мостов.

Как сообщают метеорологи, обильные осадки обрушились на страну из-за необычного тёплых температур воды в Тихом океане.

550 тысяч перуанцев эвакуировались из-за непрекращающихся наводненийВ заваленном лавиной отеле по-прежнему надеются найти живыхНаводнения в Перу: не менее 14 жертвОткрытие в Перу: холм оказался важной пирамидой инковДо 25 возросло число жертв схода лавины в ИталииПоисковая операция в горах Италии завершенаВ Аргентине за месяц выпала годовая норма осадковЖертвами землетрясения в Мьянме стали два человекаГлухие дети «услышали» музыку через свет и вибрациюПеруанцы поколотили друг друга, чтобы очиститься

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



 
© 2002-2016 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.