550 тысяч перуанцев эвакуировались из-за непрекращающихся наводнений

Регион Ламбаеке на северо-западе Перу. Военные эвакуируют очередную группу людей из-за нашествия «большой воды».

Эвакуированных власти размещают во временных убежищах. Но некоторые общины помощи так и не дождались.

[житель Ламбаеке]:

«Никто нам не помогает. Полагаемся на божью волю».

Непогода не оставляет перуанцев в покое уже долгое время. Худшая за десятилетия засуха сменилась проливными дождями, которые идут по много часов.

Режим ЧП из-за наводнений власти страны ввели в трёх регионах ещё в феврале – после того, как бедствие разрушило почти пять тысяч домов. Чрезвычайное положение продлится два месяца – столько же, сколько, согласно прогнозам, будут идти ливни.

В целом в 24 регионах страны бедствие уже унесло жизни 48 человек, 144 получили телесные повреждения. Около 550 тысяч перуанцев были вынуждены покинуть свои дома.

Тысячи человек остаются отрезанными от систем водоснабжения, что может вызвать распространение инфекций, таких как лихорадка денге. Многие домохозяйства остались также без света, особенно в сельской местности. В столице региона Ламбаеке городе Чиклайо закрыты школы. Некоторые дороги перекрыты из-за того, что власти опасаются обрушения мостов.

Как сообщают метеорологи, обильные осадки обрушились на страну из-за необычного тёплых температур воды в Тихом океане.