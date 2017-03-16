Судья штата Гавайи заблокировал миграционный запрет Трампа

[Даг Чин, генеральный прокурор штата Гавайи]:

«Штат Гавайи сделал это, поскольку была задета наша основа. Если появляется указ, который отбрасывает нас на полстолетия назад, когда существовала дискриминация по национальности или религии, то мы должны против этого выступить».

Федеральный судья американского штата Гавайи Деррик Уотсон заблокировал действие нового президентского миграционного запрета. Он должен был вступить в силу в четверг утром по местному времени. Однако в среду суд удовлетворил иск штата Гавайи, который требовал отменить подписанный Дональдом Трампом указ.

Дональд Трамп раскритиковал решение судьи и сказал, что тот превысил свои полномочия. Он также пообещал отстаивать указ в судах высшей инстанции, включая Верховный.

Согласно второму варианту закона, в течение 90 дней был бы введён запрет на въезд для граждан шести преимущественно мусульманских стран: Ирана, Йемена, Ливии, Сомали, Сирии и Судана. Также на 120 дней была бы приостановлена программа приёма беженцев.

Первый подобный указ Дональд Трамп подписал в конце января. Он вступал в силу не с задержкой, как во втором случае, а немедленно. Согласно нему, запрет на въезд вводился для граждан не шести, а семи стран.

В изначальный «чёрный список» также был включён Ирак. Позже его исключили, поскольку, по заявлению Белого дома, страна ужесточила проверку лиц, подающих на визу.

Кроме того, во втором варианте указа снимался запрет на въезд для обладателей грин-карт из шести мусульманских стран.

Первый запрет был заблокирован в начале февраля согласно решению федерального суда в Сиэтле. Позже апелляционный суд в Сан-Франциско оставил этого решение в силе.