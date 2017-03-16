В Бразилии из сигаретных окурков делают бумагу

Жители бразильского города Воторантин привыкают выбрасывать окурки вот в такие специальные ящики. Их установила местная компания по переработке вторсырья. Она открыла первый в стране завод, где из окурков делают бумагу.

Таким образом компания хочет защитить окружающую среду. Один сигаретный окурок может загрязнить литр воды. При этом ежегодно на землю бросают триллионы окурков.

[Маркус Пояту, глава компании по переработке вторсырья]:

«Они очень токсичны. В окурке содержится более восьми с половиной тысяч ядовитых веществ. Когда они взаимодействуют с водой, солнцем или воздухом, это может привести к серьёзным экологическим проблемам и повлиять на здоровье будущих поколений».

На заводе собранные окурки обрабатывают, чтобы удалить токсины. После долгого нагревания в воде их прессуют, после чего сушат в течение шести часов. Так получается бумага.

[Маркус Пояту, глава компании по переработке вторсырья]:

«Мы собрали более 18 миллионов окурков. Для изготовления листа формата A4 требуется 35 – 50 сигаретных окурков».

Глава компании надеется, что постепенно все курящие бразильцы привыкнут бросать окурки в специальные контейнеры.

[Маркус Пояту, глава компании по переработке вторсырья]:

«Это иной способ обращения с мусором. Если курильщики не будут выбрасывать окурки, то и не будут загрязнять воду, землю и всё остальное».

Дети в местной школе учатся делать листы из переработанных окурков, а потом садятся рисовать. Эти бесхитростные произведения искусства помогут привлечь внимание людей к тому, как важно беречь окружающую среду.

[школьник]:

«Это (окурки) вредят всем. Очень много людей курят. Но теперь у нас есть бумага, которая много для чего годится».

Проект по переработке сигаретных окурков осуществляется совместно с бразильскими учёными.