Финляндия: белый медвежонок впервые вышел из логова

Посетителям финского зоопарка Рануа довелось увидеть уникальное зрелище. Они наблюдали, как из своего логова впервые отважился выйти детёныш полярной медведицы по кличке Венус.

Сначала обстановку проверила грозная родительница. Пока она осматривалась, малыш, видимо, понял, что опасности нет, и первый раз в жизни ступил на снег.

Новая обстановка пришлась медвежонку по душе, и он с удовольствием поиграл рядом с мамой. Отойти от неё, правда, так и не решился. Когда малыш вдоволь наигрался, оба медведя направились обследовать окрестности.

Пять лет назад парк дикой природы Рануа стал одним из немногих зоопарков, где в неволе начали размножаться белые медведи. Тогда Венус впервые принесла медвежонка по кличке Ранцо. Следующее её потомство не выжило. А 25 ноября прошлого года у медведицы родился этот медвежонок.

Зоопарк Рануа находится немного южнее полярного круга в провинции Лапландия. Это один из самых северных зоопарков мира и самый северный в Финляндии. Открылся он почти 35 лет назад. Здесь содержится около 60 видов животных и птиц. Ежегодно парк посещают около 100 тысяч человек.