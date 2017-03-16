Финляндия: белый медвежонок впервые вышел из логова

Сначала обстановку проверила грозная родительница. Пока она осматривалась, малыш, видимо, понял, что опасности нет, и первый раз в жизни ступил на снег.
Новая обстановка пришлась медвежонку по душе, и он с удовольствием поиграл рядом с мамой. Отойти от неё, правда, так и не решился. Когда малыш вдоволь наигрался, оба медведя направились обследовать окрестности.
Пять лет назад парк дикой природы Рануа стал одним из немногих зоопарков, где в неволе начали размножаться белые медведи. Тогда Венус впервые принесла медвежонка по кличке Ранцо. Следующее её потомство не выжило. А 25 ноября прошлого года у медведицы родился этот медвежонок.
Зоопарк Рануа находится немного южнее полярного круга в провинции Лапландия. Это один из самых северных зоопарков мира и самый северный в Финляндии. Открылся он почти 35 лет назад. Здесь содержится около 60 видов животных и птиц. Ежегодно парк посещают около 100 тысяч человек.