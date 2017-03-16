Блогеры и редакторы соперничают за внимание в мире моды

Модный блогер Беатрис Балаж, одетая в красный топ, плиссированную юбку цвета фуксия и боа, делает селфи в первом ряду показа мод в Нью-Йорке.

Она – один из тысяч блогеров, которые освещают на своих страницах в соцсетях все недели мод в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже, а также ведут блоги о моде в целом. И эта армия любителей моды составляет всё более заметную конкуренцию традиционным глянцевым журналам.

[Беатрис Балаж, модный блогер]:

«Мы показываем людям нашу светскую и частную жизнь. Людям это интересно, и они хотят узнать больше. Мы очень влиятельные, поскольку люди привязываются к нам как личностям, а не к тому, что мы делаем».

В свой инстаграм Беатрис публикует фотографии с многочисленных показов, которые раньше были доступны только для модной элиты. При этом сотрудничает со многими брендами, которые часто платят за рекламу и предоставляют блогерам свои наряды.

[Томмазо Аквилано, креативный директор модного бренда]:

«Блогеры принадлежат изменившейся модной индустрии, система трансформировалась. Блогеры – это ещё одна ветвь моды, которая только формируется, и нельзя сказать, что они забирают работу у глянцевых журналов».

Впрочем, конкуренция между блогерами и журналами всё же усиливается. В прошлом году Vogue раскритиковал блогеров в своей онлайн-заметке о неделе моды в Милане. Издание обвинило их в том, что они убивают стиль, с головы до ног облачаясь в рекламные наряды.

Блогеры в ответ сказали, что критика преувеличена.

Многие уверены, что противостояние не будет продолжаться долго.

[Карло Сестини, итальянский модный блогер]:

«Думаю, редакторы будут помогать блогерам, а блогеры будут помогать редакторам. Бороться — бессмысленно».

[Джо Зи, бывший редактор журнала Elle]:«Думаю, каждый играет свою роль. Есть те, кто моментально доносит что-то до аудитории. А у журналов другой подход. Сегодня столько происходит в мире моды, есть столько углов подачи, что место найдётся всем».

При этом и блогеры, и редакторы сходятся во мнении, что у каждой стороны есть как как преимущества, так и недостатки.