Банк Японии не изменил кредитно-денежную политику

Банк Японии в четверг сохранил денежно-кредитную политику без изменений на фоне второго за три месяца повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой США.

Банк продолжит ежегодную скупку гособлигаций на сумму более 700 миллиардов долларов.

[Харухико Курода, глава Банка Японии]:

«Банк Японии продолжит активное монетарное стимулирование, чтобы как можно скорее достичь инфляции в 2%».

Экономика Японии зависит от внешней торговли, и долгое время в ней наблюдался застой. Однако в последние месяцы благодаря восстановлению мирового спроса она начала проявлять признаки оживления, увеличив экспорт и объёмы производства на предприятиях.

Базовые потребительские цены выросли в Японии впервые за период времени более года. Многие аналитики ожидают, что позже в этом году инфляция увеличится до 1%.

Однако протекционистские настроения в мире растут, что может затмить признаки оживления японской экономики.

Глава Банка Японии добавил, что изменение базовой процентной ставки в США не окажет немедленного негативного влияния на развивающиеся экономики.

[Харухико Курода, глава Банка Японии]:

«Не думаю, что изменение кредитной ставки в США сразу окажет сильное влияние на развивающиеся экономики. Но, конечно, есть разные типы развивающихся экономик, поэтому мы будем пристально следить за тем, как глобальная экономика на них влияет».

На этой неделе глава Банка Японии посетит встречу финансовых лидеров стран «Большой двадцатки». Она состоится в Германии.