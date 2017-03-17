Во Франции расследуют взрыв в МВФ и стрельбу в школе

Первый сотряс парижский офис Международного Валютного Фонда, находящийся рядом с Эйфелевой башней. Когда сотрудница вскрывала присланный конверт, прогремел взрыв. Женщина получила серьёзные ожоги лица и рук, но угрозы жизни нет. По предварительным данным, в конверте находилась большая самодельная петарда. Президент Франции уже назвал произошедшее терактом.
[Брюно Ле Ру, министр внутренних дел Франции]:
«Генеральный прокурор возглавит расследование инцидента в МВФ. Оно ответит на вопросы: – откуда пришел конверт и что было внутри».
Днём ранее посылка с взрывным устройством поступила в Министерство финансов Германии. Её вовремя обезвредили, и никто не пострадал. Ответственность за неё взяла греческая радикальная группировка «Конспирация огня». Это та самая, которая рассылала бомбы в иностранные посольства в Афинах в 2010 году.
Есть ли связь между посылками в Германии и Франции – ещё предстоит выяснить. При этом МВФ является одним из международных кредиторов Греции, по настоянию которых в стране проводится политика «затягивания поясов».
Второе происшествие во Франции было в тот же день в городе Грасс на юге страны. 17-летний подросток открыл стрельбу из дробовика в лицее, где учился. Ранены четыре человека, в том числе директор школы. Как сообщают следователи, мужчина самоотверженно пытался утихомирить стрелка, но сам получил ранение в плечо. На место быстро прибыл антитеррористический спецназ, нападавшего арестовали. У него также обнаружили два пистолета и две гранаты.
По предварительным данным, подросток не связан с террористами и насмотрелся видео массовых убийств в школах США.
[Брюно Ле Ру, министр внутренних дел Франции]:
«Хочу похвалить меры, принятые в школе во время инцидента, и скорость, с которой отреагировали силы безопасности».
Напомним, менее чем через полтора месяца во Франции должны состояться президентские выборы. После прошлогодних терактов в стране продолжает действовать режим чрезвычайного положения.