Во Франции расследуют взрыв в МВФ и стрельбу в школе

Франция расследует два тревожных инцидента, произошедших в стране 16 марта.

Первый сотряс парижский офис Международного Валютного Фонда, находящийся рядом с Эйфелевой башней. Когда сотрудница вскрывала присланный конверт, прогремел взрыв. Женщина получила серьёзные ожоги лица и рук, но угрозы жизни нет. По предварительным данным, в конверте находилась большая самодельная петарда. Президент Франции уже назвал произошедшее терактом.

[Брюно Ле Ру, министр внутренних дел Франции]:

«Генеральный прокурор возглавит расследование инцидента в МВФ. Оно ответит на вопросы: – откуда пришел конверт и что было внутри».

Днём ранее посылка с взрывным устройством поступила в Министерство финансов Германии. Её вовремя обезвредили, и никто не пострадал. Ответственность за неё взяла греческая радикальная группировка «Конспирация огня». Это та самая, которая рассылала бомбы в иностранные посольства в Афинах в 2010 году.

Есть ли связь между посылками в Германии и Франции – ещё предстоит выяснить. При этом МВФ является одним из международных кредиторов Греции, по настоянию которых в стране проводится политика «затягивания поясов».

Второе происшествие во Франции было в тот же день в городе Грасс на юге страны. 17-летний подросток открыл стрельбу из дробовика в лицее, где учился. Ранены четыре человека, в том числе директор школы. Как сообщают следователи, мужчина самоотверженно пытался утихомирить стрелка, но сам получил ранение в плечо. На место быстро прибыл антитеррористический спецназ, нападавшего арестовали. У него также обнаружили два пистолета и две гранаты.

По предварительным данным, подросток не связан с террористами и насмотрелся видео массовых убийств в школах США.

[Брюно Ле Ру, министр внутренних дел Франции]:

«Хочу похвалить меры, принятые в школе во время инцидента, и скорость, с которой отреагировали силы безопасности».

Напомним, менее чем через полтора месяца во Франции должны состояться президентские выборы. После прошлогодних терактов в стране продолжает действовать режим чрезвычайного положения.