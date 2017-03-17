Найденная в Каире древняя статуя изображает не Рамзеса II

[Халед аль-Анани, министр по делам древностей Египта]:

«Когда голову достали, мы увидели некоторые особенности, характерные для других периодов – таких как среднее царство или, может быть, XVIII династия. На это указывают формы короны, уха и правого глаза, а также – удлинённое лицо. Некоторые особенности видны в форме тела».

В Египте продолжают исследовать обломки восьмиметровой статуи из кварцита. Их нашли недавно в пригороде Каира. Сначала археологи решили, что статуя изображает Рамзеса II. Теперь же изменили мнение.

Учёные полагают, что, возможно, статуя изображает фараона Псамметиха I – основателя XXVI династии. Он правил примерно с 664 по 610 годы до нашей эры. Псамметих I объединил Египет и вернул ему независимость.

Впрочем, специалисты пока не могут утверждать, что их версия верна.

[Халед аль-Анани, министр по делам древностей Египта]:

«Возможно, Псамметих I повторно использовал эту статую и поставил её перед храмом Рамзеса II в Гелиополисе. Мы надеемся, что в следующие несколько дней, недель или месяцев найдём другой фрагмент и на 100% определим, кого изображает скульптура».

Обломки статуи обнаружили во время ремонта канализации в районе Аль-Матария. Здесь в древности располагался важнейший египетский город Гелиополис. На месте раскопок работают египетские и немецкие археологи.