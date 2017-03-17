Мигранты устали ждать: путь в Западную Европу не открывают

[Нуно Мигел, волонтёр]:

«Сейчас им помогает много добровольцев – дровами, едой. Однако теперь у них психологическая проблема. Они тревожатся, ждут и начинают понимать, что границу им не перейти».

Эти мигранты провели осень и зиму на заброшенных складах возле железнодорожной станции Белграда. Пережили сильные морозы, мирились с грязью и болезнями. Всё — ради того, чтобы дождаться открытия границ в Западную Европу. Однако путь по-прежнему закрыт, и беженцы теряют надежду.

На заброшенных складах живёт около 2000 мигрантов. В такой напряжённой ситуации между ними стали чаще вспыхивать конфликты, люди веду себя агрессивнее.

[Нуно Мигел, волонтёр]:

«Они всё больше падают духом, у многих – депрессия, они дерутся без всякой причины или просто из-за мелочи. Думаю, главная проблема – в психике. Они целыми днями ничего не делают, только ждут возможности перейти границу».

А эти беженцы живут в лесу в палатках недалеко от сербско-венгерской границы. Время от времени они пытаются её перейти. Их ловят и возвращают обратно. При этом организация «Врачи без границ» обвиняет венгерские власти в жестоком обращении с нарушителями. Это подтверждают и сами беженцы.

[беженец из Пакистана]:

«Иногда они ловят нас. Иногда на убегающих спускают собак. Когда они задерживают нас, то первым делом ломают телефоны, потому что в них есть карты. Затем приказывают лечь, и начинается… Иногда по три-четыре часа избивают. Женщин, мужчин — всех бьют».

Так называемый балканский коридор закрылся для мигрантов в марте прошлого года. Однако беженцы всё равно продолжили приезжать в Сербию В стране скопилось уже около 8000 мигрантов. Причём места для них в официальных центрах не хватает, поэтому около 2000 беженцев живут на заброшенных складах. Впрочем, многие и не хотят попасть в официальный лагерь, поскольку боятся депортации.