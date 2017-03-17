Тайвань: народ рукаи бережно хранит традиции

Сегодня у тайванки Каранианг – день свадьбы. Вместе с ещё девятью невестами её несут в паланкине на свадебную церемонию.

В столице Тайбэе таких не увидишь. Здесь, на юге Тайваня, бережно хранит традиции коренной народ рукаи.

Наряды богато расшиты вручную, головные уборы украшены бивнями кабана.

Главное испытание для невест – вот эти качели. При раскачивании в неустойчивой петле на глазах у всего племени девушке нужно удержать равновесие, не завалившись набок. Получится – значит, будет хорошей женой и матерью.

В наш век хранить традиции аборигенам непросто. Молодежь часто уезжает учиться и жить в большие города Тайваня, где поддаётся влиянию современной культуры.

[Пересанг Сукинархими, куратор Музея культуры рукаи]:

«Посредством этих традиционных церемоний у нас есть возможность на практике применить то, что мы называем традицией. Конечно, соблюдение традиций – самый естественный способ их сохранить».

Это вождь племени рукаи. Ей 82 года, и она традиционно пользуется большим авторитетом. К ней приходят за благословением на брак. Она также даёт имена новорождённым в зависимости от их социального положения. За её одобрением приезжают и бывшие соплеменники, живущие в городах.

[Далапатхане Патхагао, вождь племени рукаи]:

«Они просят у вождя благословения на брак с человеком, которого выбрали сами. Наша жизнь изменилась, но они по-прежнему доверяют авторитету вождя. Они также возвращаются к вождю, чтобы дать имена своим детям».

Традиции у народа рукаи строгие. Впрочем, не строже, чем были в древнем Китае. До свадьбы молодым запрещено даже держаться за руки, не говоря уже о более вольном поведении. Для мужчин и женщин чётко определены правила поведения.

Примечательно, что в традиционных свадебных церемониях народа рукаи участвуют и некоренные тайванцы. Так они хотят поддержать традиции племени.

[Чжан Миньчжэнь, невеста]:

«В наши дни на такую традиционную свадьбу рукаи попасть непросто. Думаю, эту традицию нужно защищать и сохранять».

Различные племена жили на острове тысячелетиями.

В наши дни большинство населения Тайваня — 98% – этнические китайцы. В XVII веке китайских рабочих начали активно переправлять на остров голландские колонизаторы. Коренные народы составляют лишь 2%. Это примерно 530 тысяч человек. Официально в Тайване проживает 16 коренных народов.