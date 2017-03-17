Переживший нападение акулы сёрфингист вернулся в спорт

Австралийский сёрфингист Мик Фэннинг заявил, что возвращается в профессиональный спорт. В 2015-м спортсмен чудом спасся от акулы во время соревнований в ЮАР. В этом сезоне он намерен участвовать во всех турнирах Всемирной лиги сёрфинга.

Победителем на чемпионатах мира он становился в 2007, 09 и 13 годах.

Спортсмен говорит, что стресс и повышенное внимание общественности измотали его. Но, несмотря на это, он намерен в четвёртый раз добиться титула победителя.

[Мик Фэннинг, трёхкратный чемпион мира по сёрфингу]:

«Да, я установил приоритеты давно и хочу следовать им до конца. В моей ситуации — это непросто. Я стараюсь не думать о результате, а просто двигаться вперёд».

На этой неделе Мик Фэннинг выступает на турнире World Surf League в Кулангатте в Австралии. В первом раунде он уже обошёл француза Жереми Флореса и одиннадцатикратного чемпиона мира по сёрфингу Келли Слейтера из США. Соревнования продлятся до конца следующей недели.