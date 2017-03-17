Мобильное приложение для компании в несколько кликов

[Макс Блувбанд, генеральный директор AppsVillage]:

«Сегодня у каждой компании есть свой веб-сайт, страница на Facebook, но самый мощный инструмент для получения самых ценных пользователей – это приложение. У всех крупных компаний и сетей есть приложения, но у 90% компаний приложений нет, потому что они дорогие, люди не знают, как они должны выглядеть. А мы упростили их. Мы очень легко создаём приложения для любой компании».

Стартап помогает мелким компаниям вести бизнес. Для этого он создаёт корпоративные мобильные приложения, используя информацию со страницы компании в Facebook. Всего несколько кликов и приложение для айфонов или Android-устройств готово.

Мобильное приложение помогает напрямую связываться с основными клиентами.

[Макс Блувбанд, генеральный директор AppsVillage]:

«80% дохода каждой компании основано на 20-30% лояльных клиентов. И сегодня лояльные клиенты не следят за вами на Facebook или не переходят на ваш веб-сайт, им нужно, чтобы информация приходила на мобильный, чтобы им предложили скидки, купоны, выгодные предложения, благодаря которым они купят что-то, но получат больше».

Плата за пользование приложением — 20 долларов в месяц. Владельцы компаний могут при помощи мобильной программы продавать свой продукт, общаться с клиентами в чатах, отправлять уведомления, создавать купоны и предлагать скидки.

[Макс Блувбанд, генеральный директор AppsVillage]:

«Если вы хотите что-то купить, то ищете зелёную кнопку со словами «Купить сейчас». Вы не будете звонить или предпринимать дополнительные действия. И приложение всё это обеспечивает».

Изначально приложения создавались для израильских компаний. Теперь стартап объявил о выходе на американский рынок.