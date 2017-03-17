17 марта 2017

Shen Yun тронул сердце балерины «неземным» представлением

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Shen Yun, всемирно известная труппа китайского классического танца, 14 марта начала серию выступлений в американском городе Финикс.

Бывшая балерина Шерил Миллер говорит: получила незабываемые впечатления.

[Шерил Миллер, бывшая балерина]:
«Это было абсолютно грандиозно, удивительно, просто удивительно. Казалось, я была во сне. Всё плыло и струилось, так прекрасно. Понравились костюмы. И я знаю, как сложно двигаться так, чтобы это выглядело плавно и легко — так, как двигались они».

Миллер подчеркнула технику танцоров. Они, по её словам, выступили безупречно.

[Шерил Миллер, бывшая балерина]:
«Движения вместе с музыкой – всё было великолепно. Даже если там были ошибки, я ни одной не заметила. Это было просто прекрасно. Мне понравились их движения руками, их ноги, то, как они плыли по сцене, было прекрасным. Всё было таким неземным. Это было чудесно, чудесно. Я была очарована».

Впечатлили и уникальные декорации.

[Шерил Миллер, бывшая балерина]:
«Они были непревзойдёнными. Я ощутила, что перенеслась в Китай, в Тибет. Никогда не видела такой красоты, хотелось бы там побывать».

Бывшую танцовщицу очень тронуло послание шоу.

[Шерил Миллер, бывшая балерина]:
«Это красота и любовь. Это то, что мы должны чувствовать в жизни, и то, что они мне передали. И будучи сама танцовщицей, я почувствовала это всем телом. Мне показалось, что я на сцене. Я знаю, что когда со мной такое происходит, то я вижу нечто действительно великолепное».

Она также отметила, что выступавшие разбили языковой барьер.

[Шерил Миллер, бывшая балерина]:
«Несмотря на то, что не знаю языка, я понимала, что они говорили. Это было так чудесно. Это было передано великолепно. Я не пропущу ни одного шоу, обязательно вернусь».

Shen Yun будет выступать в Финиксе до 19 марта.

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