Shen Yun тронул сердце балерины «неземным» представлением

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Shen Yun, всемирно известная труппа китайского классического танца, 14 марта начала серию выступлений в американском городе Финикс.
Бывшая балерина Шерил Миллер говорит: получила незабываемые впечатления.
Миллер подчеркнула технику танцоров. Они, по её словам, выступили безупречно.
Впечатлили и уникальные декорации.
Бывшую танцовщицу очень тронуло послание шоу.
Она также отметила, что выступавшие разбили языковой барьер.
Shen Yun будет выступать в Финиксе до 19 марта.