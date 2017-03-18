Беженцы в Канаде учатся играть в кёрлинг

Арун и его мама впервые ступили на канадскую землю две недели назад. А совсем недавно они впервые ступили на лёд и уже учатся толкать по катку гранитный камень весом около 20 килограммов.

Кёрлинг – популярный в Канаде вид спорта. Сегодня ему обучают группу из 45 беженцев. Многие из этих семей приехали в страну всего за несколько дней до этого.

[Арун Даниэль, беженец из Шри-Ланки]:

«Сначала я подумал, что это скучно. Но когда начал играть, то понял, что это сложно. Ну и весело, конечно. Когда я работал щёткой, это было сложно, нужно было очень стараться».

Это мероприятие было организовано на катке Королевского канадского клуба кёрлинга в Торонто. Автор идеи – Энн Хилл. Она руководит проектом Together Project, который помогает беженцам адаптироваться в новом для них обществе.

[Энн Хилл, руководитель проекта Together Project]:

«Многие семьи беженцев делают это впервые. Дети начинают вливаться, некоторые взрослые тоже хорошо проводят время».

Сегодня беженцы — в центре внимания. Окружённые камерами и журналистами, они с удовольствием делятся впечатлениями.

[Карам Джамало, беженец из Сирии]:

«Я пытаюсь наслаждаться каждым моментом жизни. Я хотел бы разделить эти моменты с моими родственниками, друзьями, если они остались в живых… я не знаю».

До этого в рамках проекта беженцев возили на дегустацию кленового сиропа, а также на экскурсию в Королевский музей Онтарио.

В последнее время самой горячей темой в Канаде был поток нелегальных беженцев с территории США. Впрочем, большинство мигрантов прибывают в страну по-прежнему через программы ООН.