11 авиакомпаний заплатят €776 млн штрафа за создание картеля

Авиакомпании Air France-KLM, British Airways и девять других заплатят штраф в размере 776 миллионов евро. Антимонопольный комитет ЕС пришёл к выводу, что более 10 лет назад эти авиакомпании создали картель в сфере грузовых авиаперевозок, установив завышенные цены.

Это уже второй штраф. Решение о первом в размере 800 миллионов евро было принято ещё в 2010 году. Однако перевозчики оспорили его в Европейском суде юстиции. В 2015 суд аннулировал решение в связи с процедурными нарушениями. Еврокомиссия исправила все несоответствия и наложила штраф повторно.

Размер выплат остался неизменным для всех авиакомпаний, кроме нидерландской Martinair. Для неё сумму урезали вдвое до 15,5 миллионов евро.

Больше всех заплатит Air France – почти 183 миллиона. KLM оштрафовали на чуть более 127 миллионов, British Airways — на 104 миллиона, Cargolux — на почти 80 миллионов и Singapore Airlines — на 75 миллионов евро.

Также штрафы были наложены на Air Canada, Cathay Pacific Airways, Japan Airlines, LAN Chile и Скандинавские авиалинии. Последние уже заявили, что будут подавать апелляцию.

При этом, Lufthansa и её дочерняя компания Swiss International получили иммунитет от штрафа, поскольку это они сообщили о существовании картеля.