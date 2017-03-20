На кошек и собак надевают фитнес-трекеры

[Ава Луй, владелица кошек]:

«Что касается корма, мои коты очень капризны. Поэтому, когда я меняю рацион, то знаю сколько, калорий они потребляют. Я также узнаю, не слишком ли толстыми или не слишком ли худыми стали коты».

Жительница Гонконга Ава Луй держит трёх кошек. Их здоровье – главный предмет её забот. Например, этот красавец страдает от избыточного веса. Следить за тем, сколько он ест, помогает специальное устройство – фитнес-трекер для домашних животных. Ава снабдила ими всех своих питомцев.

Вся информация с фитнес-трекера выводится на смартфон через специальное приложение. Владелец видит, насколько активным был его питомец в течения дня, сколько он съел и сколько поспал. Если что-то не соответствует нормам, хозяин может сразу принять меры.

[Ава Луй, владелица кошек]:

«Я хочу, чтобы они никогда не болели. Чем меньше мы проведём времени у ветеринара, тем дольше можем побыть просто в обществе друг друга. Это самое лучшее».

В последние годы китайцы стали чаще заводить домашних животных. Продукция, которая позволяет хорошо заботится о них, становится всё более востребованной. Это касается и высокотехнологичных товаров.

[Нг Чхихо, глава компании SUGA]:

«Когда-то китайцы кормили своих питомцев просто остатками еды. Теперь они больше знают о здоровом образе жизни животных и покупают специальные корма. Мы заметили это, поэтому производим товары для тех, кто заботится о здоровье своих любимцев».

Фитнес-трекер стоит около 115 долларов США, но владельцы покупают их охотно. Также им предлагают «умные» миски для животных. Они определяют вес одной порции корма и его питательную ценность. В настоящее время специалисты разрабатывают технологию, которая позволит определять и записывать эмоциональное состояние домашних любимцев.

По данным исследовательского центра Transparency Market Research, к 2024 году объём мирового рынка высокотехнологичных товаров для животных достигнет 2,5 миллиардов долларов США.