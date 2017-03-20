Премьер Японии хочет соглашения с ЕС как можно скорее

Евросоюз и Япония должны как можно скорее заключить соглашение о зоне свободной торговли. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в Ганновере.

Здесь в воскресенье начала работу CeBIT — крупнейшая в мире международная выставка, посвящённая информационным и телекоммуникационным технологиям. Японию же выбрали страной-партнёром мероприятия.

[Синдзо Абэ, премьер-министр Японии]:

«Мы должны проявить солидарность, вот почему я призвал заключить экономическое партнёрское соглашение между Японией и ЕС как можно скорее, это мой искренний призыв».

Премьер-министр также отметил важность инноваций.

[Синдзо Абэ, премьер-министр Японии]:

«Есть только три вещи, которые имеют большое значение для будущего Германии, Европы и Японии. Во-первых, инновации. Во-вторых, инновации. И в-третьих, инновации. Не забывайте, что Германия и Япония, несмотря на отсутствие больших залежей природных ископаемых, показали впечатляющий рост».

Вместе с Абэ посетила мероприятие и канцлер Германии Ангела Меркель. Она тоже подчеркнула важность свободной торговли.

[Ангела Меркель, канцлер Германии]:

«Мы хотим открытия наших рынков, честной торговли, мы, без сомнения, не хотим никаких барьеров. Во времена «интернета вещей» мы хотим соединить наши общества и позволить им взаимодействовать друг с другом честно».

Для посетителей выставка открывается в понедельник. За пять дней работы её посетят около 200 тысяч человек.