20 марта 2017

Наводнения в Перу: в Лиме выстроились длинные очереди за водой

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Это очередь за водой в перуанской столице Лиме. Её подвозят в цистернах. Из-за обрушившихся на страну наводнений засорилась система очистки, и в городе начались перебои с водоснабжением. Некоторые остаются без воды уже три дня.

Супермаркеты сообщают о том, что бутилированная вода тоже заканчивается. В Лиме отменены занятия в школах.

Нынешний сезон принёс Перу в 10 раз больше дождей, чем обычно. На половине территории страны объявлено чрезвычайное положение.

Выходят из берегов реки, оползни разрушают населенные пункты и перекрывают автотрассы, гибнет урожай.

Число жертв нынешнего бедствия тоже рекордное за десятки лет. За минувшие выходные оно возросло до 75. Четыре человека также числятся пропавшими без вести после того, как в 500 километрах от Лимы обрушился 120-метровый мост. Автомобили вместе с людьми смыло разлившейся рекой.

В целом более 100 тысяч перуанцев были вынуждены покинуть свои дома.

В минувшие выходные за Перу совершил молебен папа римский Франциск.

[папа римский Франциск]:
«Дорогие братья и сёстры, хочу выразить сочувствие дорогому народу Перу, сильно пострадавшему от разрушительных наводнений. Я молюсь за жертв и за тех, кто участвует в спасательных операциях».

Как сообщают метеорологи, такие сильные ливни стране принесло неожиданное и нетипичное потепление вод Тихого океана. Как ожидается, дожди не прекратятся до апреля.

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