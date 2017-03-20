Жителям востока Мосула не хватает воды и электричества

На рынке в восточной части Мосула снова идёт торговля, покупатели деловито выбирают товар. Мирная жизнь понемногу входит в прежнее русло после освобождения от «Исламского государства» — террористической группировки, запрещённой в России и других странах.

После двух с половиной лет жизни под контролем исламистов люди, наконец, смогли вздохнуть свободно. Однако из-за разрушенных коммуникаций население часто остаётся без электричества и воды.

[житель Мосула]:

«Нам нужна помощь. Люди устали, воды нет, услуг никаких нет. Мы нуждаемся в электричестве, воде, обслуживании и помощи». [житель Мосула]:

«Сейчас обстановка лучше. Раньше было не очень хорошо. Когда всё наладится, станет ещё лучше. А пока нам очень нужны услуги: вода, электричество, чтобы можно было жить». [житель Мосула]:

«Самое главное – «Исламского государства» здесь нет. Надо лишь навести порядок, обеспечить людей водой и электричеством, и жизнь станет прежней».

Правительственные войска выбили ИГИЛ из восточной части города 23 января. Теперь за безопасностью населения следит полиция.

[полицейский]:

«Наша задача – обеспечивать безопасность и охранять собственность государства и граждан. Мы охраняем мирных жителей и будем обеспечивать безопасность, пока не освободят весь Мосул». [житель Мосула]:

«Самое главное – это безопасность. Когда мы жили под контролем ИГИЛ, то были как мёртвые. Не было ни еды, ни питья. Если ребёнок играл, они убивали его».

Мосул – второй по величине город Ирака. Боевики ИГИЛ захватили его в июне 2014-го. Военная операция по освобождению Мосула началась около года назад. 1 марта правительственные войска полностью окружили западную часть города. В наступлении на исламистов также участвуют Международная коалиция и Силы народной мобилизации, которые состоят из шиитских, езидских и христианских ополченцев.