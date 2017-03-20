Обучающее приложение помогает увидеть тело насквозь

Теперь изучать строение тела можно не только по скелетам или экспонатам музеев. В Великобритании разработали приложение дополненной реальности. При помощи него можно увидеть, как бьётся сердце прямо в груди человека, или как работает пищевод.

Нет, это не портативный рентген. Весь секрет в особой футболке, а точнее — в узоре на ней. Используя камеру приложение сканирует его и создаёт анимационную версию того, как могли бы выглядеть внутренние органы, если бы их можно быть увидеть сквозь кожу.

[Эд Бартон, глава Curiscope]:

«Как видите, это реалистичная анимация сердца. Мы можем двигать телефон, и кажется, что оно действительно там. Можно приблизить и отдалить. То есть можно исследовать тело так, будто мы научились просвечивать кожу».

Проект был запущен благодаря успешной кампании по сбору средств на Kickstarter. Группа предпринимателей сумела получить на свою образовательную программу почти 92 тысячи долларов США

[Эд Бартон, глава Curiscope]:

«Конечно, многие дети, с которыми мы говорили, были не очень заинтересованы в анатомии. Мы просто поняли, что этот проект – отличная возможность объединить людей и науку».

При помощи приложения можно также выбирать определённый орган, чтобы получить более подробную информацию.

Саму программу для смартфона можно скачать бесплатно. А вот специальная футболка обойдётся приблизительно в 25-30 долларов США.