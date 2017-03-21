Ливанцы хранят традиции изготовления печей

На горе Хермон у восточной границы Ливана семь месяцев в году лежит снег. А поблизости расположилась небольшая деревня Рашая аль-Вади. Её жители уже много десятков лет обогревают свои дома металлическими печами.

Эту традицию здесь бережно хранят, а мастерство изготовления печей переходит по наследству.

Юссеф Кадамани продолжает дело отца, который открыл мастерскую ещё в 30-х годах прошлого века. Здесь по-прежнему всё делают вручную. И это не просто обогреватели, а — настоящие произведения искусства.

[Юссеф Кадамани, ремесленник]:

«Печи могут быть разной формы. Некоторые очень простые, они лишь прибор для обогрева. Другим придают более эстетичный вид. Печью приходится пользоваться всю зиму, поэтому она должна быть красивой и не должна выглядеть старой или скучной».

Одну печь мастера делают примерно четыре дня. На более сложные конструкции требуется около месяца. Заказы поступают со всех уголков страны.

[Юссеф Кадамани, ремесленник]:

«Рашая стала известной благодаря этому художественному ремеслу. Она прославилась по всему Ливану мастерством, которое очень ценно».

А это уже целый завод по производству печей. Он принадлежит Райдану Мохаммаду, который продолжает дело своего деда. Здесь процесс механизирован.

[Райдан Мохаммад, владелец завода]:

«Мой дед делал одну печь больше недели, тратил на это всё своё время, не пользуясь никакими машинами. Когда в Рашае появилось электричество, начали использовать сварочные аппараты. Теперь делать печи стало легче».

Ежедневно на заводе собирают сотни печей. Они отправляются к покупателям в разные страны.

[Райдан Мохаммад, владелец завода]:

«Мы сохранили традицию, и в то же время наш завод стал известным в Ливане. Кроме того, мы экспортируем свою продукцию в Иорданию и Сирию. При том, что Сирия производит собственные обогреватели, мы тоже вошли на её рынок».

Печи из Рашая аль-Вади также покупают ливанцы, которые живут заграницей. А в самом Ливане число покупателей увеличилось за счёт сирийских беженцев.