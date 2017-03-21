Процедуру «брексита» запустят 29 марта

Задействовать статью 50 Лиссабонского договора правительство Великобритании немерено 29 марта. Об этом объявила премьер-министр Тереза Мэй. Это запустит механизм выхода страны из Европейского союза — в частности, переговорный процесс с Брюсселем, который продлится два года.

Премьер говорит, что будет добиваться для британцев наилучших условий.

[Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании]:

«Я установила цели, они включают хорошее соглашение о зоне свободной торговли, включают такие вопросы, как совместная работа в вопросах безопасности. Мы собираемся быть там и активно вести переговоры, доносить то, за что голосовали британцы».

Еврокомиссия уже объявила, что получила уведомление, и что 29 марта ожидает официального письма от Терезы Мэй. После этого председатель Еврокомиссии Дональд Туск должен отправить информацию о переговорах лидерам 27 стран-членов ЕС. Предположительно в конце мая состоится саммит, на котором окончательно определят форму и график переговорного процесса.

Между тем, с началом процедуры «брексита» для приблизительно трёх миллионов граждан других стран ЕС, живущих в Великобритании, начинаются нелёгкие времена.

Немецкий профессор Дитер Вольке жил, работал и давал образование своим детям в стране последние 28 лет. После референдума надеялся, что сможет остаться на своей второй родине. Однако, как оказалось, получить разрешение на постоянное проживание – сложный, дорогой и трудоёмкий процесс. Пока заявку мужчины отклонили. Говорит: шокирован тем, что, возможно, ему придётся уехать.

[Дитер Вольке, профессор из Германии]:

«До «брексита» я чувствовал себя так же, как остальные. Я хорошо знаю английский, могу общаться с людьми. Я работаю, меня ценят на работе. Но внезапно со мной начали обходиться как с нежелательным человеком».

Испанка Моника живёт в Великобритании со своим гражданским мужем из Дании с 1989 года. Здесь у них родилось двое детей. Матери и отцу разрешение на проживание подтвердили, а их детям, у которых испанские паспорта, — отказали. Теперь им придётся снова проходить процесс подачи заявок, собирать документы и заполнять анкету на 85 страниц.

[Моника Обиолс, гражданка Испании, живущая в Великобритании]:

«Анкета – это просто кошмар, она очень сложная. Я получила подтверждение, но, к сожалению, предоставила недостаточно информации о детях, поэтому им отказали в бессрочном виде на жительство».

После референдума число заявок на постоянное проживание возросло в шесть раз. Почти 30% из поданных за последние три месяца 2016 года были отклонены.