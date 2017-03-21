Бразильцы боятся покупать замороженное мясо

Бразильцы пересматривают своё отношение к мясной продукции местного производства. В прошлую пятницу полиция провела масштабную операцию по проверке мясоперерабатывающих предприятий страны.

Правонарушения выявили на заводах двух крупных компаний – JBS и BRF. Их руководители давали взятки чиновникам, чтобы получать сертификаты без проверки качества. Ещё около 20 предприятий проходят проверку. Под следствие попали более 30 человек.

В ходе расследования выяснилось, что нарушители торговали просроченным мясом. Перед продажей его обрабатывали химическими веществами, чтобы придать товарный вид. Компании вину отрицают.

[жительница Сан-Паулу]:

«К сожалению, мои дочери останутся без мяса. Сегодня я не стану покупать его, и мне это не нравится, потому что дети хотели мяса. Я всегда покупаю его здесь, и сейчас пришла сюда, но возьму мясо, которое разделывают прямо здесь, а замороженное покупать не буду».

Бразилия – крупнейший в мире экспортёр красного мяса. К примеру, компания JBS в прошлом году поставляла мясную продукцию в 150 стран, в том числе – и в Россию. Экспорт мяса приносит Бразилии 12 миллиардов долларов в год.

Президент страны Мишел Темер пытается успокоить взволнованную общественность. Он заявил, что расследование пройдёт оперативно. Темер также отметил, что из почти 5000 мясоперерабатывающих заводов в скандале замешана только 21 компания.

[Мишел Темер, президент Бразилии]:

«За последние полгода мы экспортировали в разные страны 184 тысячи партий сырого мяса. И только 184 получили замечания от чиновников, но это не связано с санитарией. Возможно, лишь один-два случая. Но большинство проблем были из-за документации».

В связи с разгоревшимся скандалом ограничения на импорт бразильского мяса ввели Китай, Чили, Южная Корея и Евросоюз.