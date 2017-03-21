Гана: упавшим деревом убило 20 школьников

Трагедия в западноафриканской стране Гане. Под упавшим деревом погибли сразу 18 человек, в основном – местные школьники. Ещё двое позже скончались в больнице.

В лечебных учреждениях продолжают находиться 20 пострадавших. У них переломы ног, глубокие порезы и синяки. Среди пострадавших – и школьный администратор, который присматривал за детьми.

Инцидент произошел в популярном туристическом месте в центральной части страны — на водопаде Кинтампо. Он один из крупнейших в Гане.

Учащиеся лицея приехали туда на экскурсию и решили искупаться в водоёме. В тот момент началась буря – поднялся сильный ветер и пошёл дождь.

Огромное дерево упало прямо на людей. Кого-то задавило стволом. Кто-то утонул, будучи не в состоянии выбраться из-под ветвей.

Чтобы вызволить пострадавших, прибывшим на место спасателям пришлось распиливать огромное дерево бензопилами.

Регион Бронг-Ахафо, где произошла трагедия, известен своими сильными бурями в это время года.