В Лувре собирали средства на защиту культурного наследия

В знаменитом парижском музее Лувр собирали средства в фонд защиты культурного наследия в зонах конфликтов по всему миру.

Основать такой фонд предложили ещё в декабре прошлого года на подобной конференции в Абу-Даби. Там также прозвучала идея создать по всему миру ряд зон безопасности, в которых можно было бы хранить объекты культурного наследия, находящиеся под угрозой.

[Франсуа Олланд, президент Франции]:

«В Бамиане (Афганистан), Мосуле (Ирак), Пальмире (Сирия), Тимбукту (Мали) и в других местах фанатики всё масштабнее преследуют население, перевозя, грабя и уничтожая культурное наследие. Атаки на памятники и убийство людей – это почти одно и то же. Цель одна: разрушить то, что существовало до этого, чтобы убить надежду на будущее».

Как ожидается, фонд объёмом 100 миллионов долларов появится уже в 2019 году. Он включит государственные и частные средства. Франция обещает вложить 30 миллионов долларов.

[Саиф ибн Зайед аль-Нахайян, заместитель премьер-министра ОАЭ]:

«Защита наследия и культуры – это сохранение истории, нашей истории, истории наших предков. Это наш шанс заложить основу и принципы защиты культуры для будущих поколений по всему миру».

Директор ЮНЕСКО Ирина Бокова сказала, что экстремисты очень хорошо знают силу культуры в объединении людей.

[Ирина Бокова, директор ЮНЕСКО]:

«Вот почему они нацеливаются на культурное наследие, школы, обучающие учреждения, чтобы сделать из людей рабов и ускорить разрушение общества. В ЮНЕСКО я часто говорю о глобальной стратегии культурной зачистки. Это военное преступление, и это стало стратегией войны».

По итогам конференции было собрано более 75 миллионов долларов. Как предполагается, штаб-квартира фонда разместится в Женеве.