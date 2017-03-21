В Токио заметили первые цветы сакуры

В Японии 21 марта начался сезон цветения сакуры. Об этом объявило метеорологическое агентство страны.

Перед этим оно провело исследование. Сотрудники агентства осмотрели так называемые официальные сакуры. Они растут возле храма Ясукуни в Токио. Едва на деревьях раскрываются первые бутоны – японское правительство издаёт «декларацию о начале цветения».

[Юити Хаякава, сотрудник метеорологического агентства]:

«Я видел на официальном дереве больше пяти-шести цветков сакуры с полностью открытыми лепестками. Поэтому я подтверждаю: сакура зацвела».

Цветение началось в холодную дождливую погоду. Но люди всё равно приходят полюбоваться.

[житель Токио]:

«Каждый год я прихожу в храм Ясукуни, чтобы помолиться за старшего брата и увидеть сакуру в первый день цветения. Но раньше это никогда не выпадало на дождливый день. Мне очень нравится цветущая сакура в дождь». [жительница Токио]:

«Если погода была бы получше, то вид был бы ещё красивее. Но я счастлива, что сакура зацвела».

По данным метеорологического агентства, впервые за последние девять лет сакура зацвела в Токио раньше, чем в других городах Японии.

Любоваться нежными цветами можно будет до начала апреля – сакура обычно цветёт семь-десять дней. В это время сотни тысяч японцев приходят в парки и устраивают пикники под деревьями. Эта многовековая традиция называется ханами.