Норвегия обогнала Данию по уровню счастья

[жительница Норвегии]:
«Особенно весной, когда светит солнце и становится теплее. Тогда мы счастливы».
[житель Норвегии, выходец из ЮАР]:
«Как иностранцу, иммигранту, иногда мне бывает тяжело. Но как только находишь работу, попадаешь в систему — всё налаживается. У меня есть дети, для них это хорошее место».
[жительница Норвегии]:
«Не удивительно, в этом есть доля правды. В прошлых рейтингах вверху постоянно были Дания, Норвегия, Швеция, Исландия и Финляндия. Это отлично».
На третьем месте расположилась Исландия. В первую десятку также вошли Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Австралия и Швеция. США опустились на одну строчку и заняли 14 место.
Россия улучшила позиции на семь строк и разместилась на 49-м месте. Казахстан — на 60-м месте, Беларусь — на 67-м, Украина — на 132-м.
Страны с самым несчастливым населением: Центральноафриканская Республика — на 155-м месте, над ней — Бурунди, Танзания, Сирия, Руанда, Того и Гвинея.
Германия оказалась 16-й в рейтинге, Великобритания — 19-й, и Франция – 31-й.
Рейтинг составляют на основе шести ключевых факторов: ВВП, ожидаемой продолжительности здоровой жизни, уровня социальной поддержки, оценки людьми свободы принятия решений, уровня благотворительности, а также уровня коррупции в государственных структурах и бизнесе.
В ходе опроса респондентам предлагают выбрать своё положение на шкале из 11 ступеней.
Впервые Международный рейтинг уровня счастья был опубликован ООН в 2012 году. Одновременно Генеральная ассамблея утвердила и Международный день счастья.