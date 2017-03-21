Кассовые сборы «Красавицы и чудовища» бьют рекорды

Ремейк мультика «Красавица и чудовище» приносит кинокомпании Walt Disney немалую прибыль. Уже за первый уикенд проката музыкальный фильм заработал в США 170 миллионов долларов. Это самый лучший старт в Северной Америке среди фильмов с рейтингом PG, то есть тех, которые детям рекомендуется смотреть с родителями.

В мировом прокате фильм собрал 350 миллионов. Это в два раза больше, чем бюджет картины в 160 миллионов долларов.

[Пол Деграрабедиан, медиа-аналитик]:

«Они выбрали хорошую дату выхода, и, конечно, бренд Disney – это отлично. Также, большую роль сыграло то, что на роль Белль взяли Эмму Уотсон. Мы выросли с её персонажем Гермионой Грейнджер из «Гарри Поттера». Она идеально подходит на эту роль. 30% зрителей приходили посмотреть «Красавицу и чудовище» именно потому, что там играет Эмма Уотсон. Это огромное число».

Среди всех премьер фильм занял седьмое место по кассовым сборам за первый уикенд.

Кроме того, по результатам первого уикенда фильм стал лидером и русского проката. Правда, Министерство культуры РФ присудило ему рейтинг 16+.

К слову, у фантастического боевика «Конг: Остров черепа» ситуация с финансами не такая радужная. Общемировые сборы составили около 260 миллионов, и теперь наращивать их будет непросто из-за выхода «Красавицы и чудовища». Как ожидается, это может поставить крест на планах снять новый фильм об огромной обезьяне, в котором она бы встретилась с Годзиллой.