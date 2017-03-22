Экофин обеспокоен результатом встречи «Большой двадцатки»

[Эдвард Шиклуна, министр финансов Мальты]:

«Это была немного сюрреалистичная встреча для стран-членов, поскольку «Большая двадцатка» должна была определить свою позицию по вопросу устранения преград для торговли».

Министры финансов стран Европейского союза выразили обеспокоенность результатами встречи «Большой двадцатки». Она прошла в минувшие выходные в Баден-Бадене. Они говорят: обсуждения показали, что будущее международной свободной торговли теперь под вопросом.

Вопреки десятилетней традиции министры финансов G20 в своём совместном коммюнике затронули вопрос свободной торговли лишь вскользь. На исключении из итогового документа пунктов о защите свободной торговли и борьбе с протекционизмом настояли США.

При этом, такие страны как Бразилия, Франция, Италия и Китай, настаивали на том, что прежние правила ведения международной торговли нужно сохранить.

[Йохан Ван Овертвельдт, министр финансов Бельгии]:

«Сегодня мы видим, что во многих важных странах по всему миру уменьшается поддержка открытой международной торговой системы. Я повторюсь, что это тревожная тенденция. Мы должны сделать всё возможное, чтобы это прекратить и вернуть всё в правильное русло».

Кроме того, министры финансов исключили из коммюнике пункт об обещании бороться с глобальным потеплением. На этом также настоял Вашингтон.

[Пьер Граменья, министр финансов Люксембурга]:

«Мы все в Европе обеспокоены тем, что под сомнение ставятся открытая торговля и глобализация. В течение десятилетий все были уверены, что открытая торговля – это хорошо для стран». [Кристиан Йенсен, министр финансов Дании]:

«Я очень обеспокоен, что мы должны ещё сильнее бороться за Европу, чтобы сохранить свободную торговлю».

Отметим, в прошлом году на аналогичной встрече министры финансов обещали противостоять всем формам протекционизма.