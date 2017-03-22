22 марта 2017

Экофин обеспокоен результатом встречи «Большой двадцатки»

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Министры финансов стран Европейского союза выразили обеспокоенность результатами встречи «Большой двадцатки». Она прошла в минувшие выходные в Баден-Бадене. Они говорят: обсуждения показали, что будущее международной свободной торговли теперь под вопросом.

[Эдвард Шиклуна, министр финансов Мальты]:
«Это была немного сюрреалистичная встреча для стран-членов, поскольку «Большая двадцатка» должна была определить свою позицию по вопросу устранения преград для торговли».

Вопреки десятилетней традиции министры финансов G20 в своём совместном коммюнике затронули вопрос свободной торговли лишь вскользь. На исключении из итогового документа пунктов о защите свободной торговли и борьбе с протекционизмом настояли США.

При этом, такие страны как Бразилия, Франция, Италия и Китай, настаивали на том, что прежние правила ведения международной торговли нужно сохранить.

[Йохан Ван Овертвельдт, министр финансов Бельгии]:
«Сегодня мы видим, что во многих важных странах по всему миру уменьшается поддержка открытой международной торговой системы. Я повторюсь, что это тревожная тенденция. Мы должны сделать всё возможное, чтобы это прекратить и вернуть всё в правильное русло».

Кроме того, министры финансов исключили из коммюнике пункт об обещании бороться с глобальным потеплением. На этом также настоял Вашингтон.

[Пьер Граменья, министр финансов Люксембурга]:
«Мы все в Европе обеспокоены тем, что под сомнение ставятся открытая торговля и глобализация. В течение десятилетий все были уверены, что открытая торговля – это хорошо для стран».

[Кристиан Йенсен, министр финансов Дании]:
«Я очень обеспокоен, что мы должны ещё сильнее бороться за Европу, чтобы сохранить свободную торговлю».

Отметим, в прошлом году на аналогичной встрече министры финансов обещали противостоять всем формам протекционизма.

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