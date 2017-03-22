Экофин обеспокоен результатом встречи «Большой двадцатки»

[Эдвард Шиклуна, министр финансов Мальты]:
«Это была немного сюрреалистичная встреча для стран-членов, поскольку «Большая двадцатка» должна была определить свою позицию по вопросу устранения преград для торговли».
Вопреки десятилетней традиции министры финансов G20 в своём совместном коммюнике затронули вопрос свободной торговли лишь вскользь. На исключении из итогового документа пунктов о защите свободной торговли и борьбе с протекционизмом настояли США.
При этом, такие страны как Бразилия, Франция, Италия и Китай, настаивали на том, что прежние правила ведения международной торговли нужно сохранить.
[Йохан Ван Овертвельдт, министр финансов Бельгии]:
«Сегодня мы видим, что во многих важных странах по всему миру уменьшается поддержка открытой международной торговой системы. Я повторюсь, что это тревожная тенденция. Мы должны сделать всё возможное, чтобы это прекратить и вернуть всё в правильное русло».
Кроме того, министры финансов исключили из коммюнике пункт об обещании бороться с глобальным потеплением. На этом также настоял Вашингтон.
[Пьер Граменья, министр финансов Люксембурга]:
«Мы все в Европе обеспокоены тем, что под сомнение ставятся открытая торговля и глобализация. В течение десятилетий все были уверены, что открытая торговля – это хорошо для стран».
[Кристиан Йенсен, министр финансов Дании]:
«Я очень обеспокоен, что мы должны ещё сильнее бороться за Европу, чтобы сохранить свободную торговлю».
Отметим, в прошлом году на аналогичной встрече министры финансов обещали противостоять всем формам протекционизма.